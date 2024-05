LoL: Das große Spiel zwischen T1 und G2 lief noch trauriger als erwartet

Die Teams G2 und T1 treten im MSI in League of Legends gegeneinander an, wobei G2 im ersten Aufeinandertreffen eine Niederlage hinnehmen musste. Trotz Hoffnung auf Besserung verlor G2 auch das zweite Aufeinandertreffen, was zu ihrem Ausscheiden führte und die Community nicht überraschte.

Um welches Spiel geht es? Die Teams G2 und T1 treten aktuell zusammen mit vielen weiteren internationalen Teams im MSI (Mid-Season Invitational) gegeneinander an.

Bereits in ihrem ersten Aufeinandertreffen konnte G2 den Weltmeister nicht schlagen und musste eine 3:2-Niederlage einstecken. Am 17.05. um 11 Uhr sollten sie noch einmal die Chance bekommen, das Ruder herumzureißen.

Haushohe Niederlage für G2

Wie ging das Spiel aus? Das zweite Aufeinandertreffen verlief für G2 noch schlimmer als das erste, nachdem sie zuerst zuversichtlich waren. Sie verloren gegen T1 mit 3:0. Wurden sie im ersten Spiel regelrecht vom Weltmeister überrollt, so bestand im zweiten und dritten Spiel dennoch die Hoffnung, dass sie es vielleicht doch schaffen könnten.

Im zweiten Spiel konnte sich G2 zunächst einen Vorteil verschaffen, den sie jedoch im Verlauf des Spiels nicht halten konnten. Kurz vor dem Verlieren der zweiten Runde gelang zwar ein Quadra Kill, der die Niederlage vorübergehend aufschob, doch die Hoffnung wurde schnell von Faker zunichtegemacht, der die zweite Niederlage besiegelte.

Auch das dritte Spiel verlief für G2 nicht wirklich besser, was zu einer Niederlage und dem Ausscheiden von G2 vom MSI führte. Die Spieler zeigten sich sichtlich betroffen nach der Niederlage. So musste das Post-Game-Interview mit dem Toplaner von G2, Brokenblade, kurzzeitig abgebrochen werden, da dieser sichtlich mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Wie reagiert die Community auf das Ausscheiden von G2? Auch in einer Diskussion in einem Reddit-Thread scheinen viele Nutzer nicht überrascht von der Niederlage zu sein, auch wenn einige nicht mit einer so klaren Niederlage gerechnet haben.

So schreiben die Nutzer unter dem Thread:

TheAlmightyVox3 schreibt auf Reddit: T1 hat gemerkt, dass sie im Finale nicht gegen Gen.G spielen können, wenn sie das Spiel verlieren, und hat den Sack zugemacht.

ViraLCyclopes20 kommentiert auf Reddit: Der Westen ist in der Tat nicht zurück.

appleandapples merkt auf Reddit an: T1 beweist einmal mehr, dass sie, egal wie „wackelig“ sie aussehen, immer eine Bedrohung darstellen, wenn man ihnen Zeit gibt, die Meta zu verstehen.

