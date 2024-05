LoL: 20-Jähriger zeigt keinen Respekt für G2, Europa und alles, was uns heilig ist

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der 20-jährige Zeus kam während der 2023er-Weltmeisterschaft in LoL so richtig ins Rollen und half Faker dabei, seine vierte Weltmeisterschaft zu erringen: LoL Worlds: Nach Jahren des Scheiterns werden T1 und Faker dominant Weltmeister

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teams treffen jetzt in einem Duell in der 1. Runde der Hauptrunde aufeinander. Gespielt wird jetzt am Freitag.

In welcher Situation sagt er das? Aktuell wird das MSI 2024 in China gespielt:

„Ich glaube, eine Menge Leute glauben, dass sie richtig gut sind und vielleicht sind sie das beste Team in der westlichen Region. Aber ich glaube auch: Gut in der LEC zu sein und international gut zu spielen, sind zwei ziemlich unterschiedliche Dinge.“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to