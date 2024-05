Klon von League of Legends startet bald in Europa – Hat jetzt schon 100 Millionen Spieler

Im Juni startet der mobile League of Legends-Klon Honor of Kings unter anderem in Europa. Was es mit dem Spiel auf sich hat und warum ihr euch jetzt schon registrieren solltet, erklären wir hier.

Was ist das für ein Spiel? Honor of Kings , welches in Europa unter dem Namen Arena of Valor starten wird, kommt am 20. Juni 2024 für mobile Geräte raus. Nachdem das Spiel bereits 2015 in China gestartet ist, kommt es nun auch nach Europa, USA, Japan und weitere Regionen.

Das Spiel, welches als mobiles League of Legends gilt, erfreut sich bereits großer Beliebtheit und kann neben 200 Millionen registrierten Spielern auch auf 100 Millionen tägliche Spieler blicken.

Ihr könnt euch bereits jetzt vorab für das Spiel registrieren. Tut ihr das, könnt ihr euch zum Release über einige Belohnungen freuen.

Riot lehnte ab, Tencent entwickelte selbst

Vor einiger Zeit wurde Riot Games, das Entwicklerstudio von League of Legends, von Tencent übernommen. Tencent fragte bei Riot Games nach einer mobilen Version von League of Legends an, was Riot Games mit dem Hinweis ablehnte, dass mobile Geräte sich für die Erfahrung von League of Legends nicht eignen.

Daraufhin entwickelte Tencent mit Honor of Kings selbst ein LoL-ähnliches MOBA für mobile Geräte, welches zum großen Hit wurde. Nun folgt in dieser Geschichte mit dem globalen Rollout also der nächste Schritt.

Vorregistrierung gestartet, bringt Belohnungen zum Start

Bereits jetzt könnt ihr euch auf der Seite von Honor of Kings vorab für den Release am 20. Juni 2024 registrieren. Bisher ist die Registrierung über Google Play und E-Mail verfügbar. Die Registrierung im App Store ist bisher noch nicht aktiv.

Registriert ihr euch vorab, könnt ihr euch zum Start des Spiels über folgende Belohnungen freuen:

Heldin Ying mit Skin Crimson Tassel Ying

mit Skin 500 Diamonds

2.000 Arcana Fragment

5.000 Starstone

20 All Heroes Trial Card

Die Belohnungen könnt ihr euch dann in der Mailbox im Spiel abholen.

Mithilfe der Diamonds könnt ihr euch spezielle Items im Spiel kaufen oder Arcanas. Dies sind Elemente, mit denen ihr die Attribute eurer Helden verbessern könnt. Auch die Arcana Fragments könnt ihr für diesen Zweck einsetzen.

Die Starstones könnt ihr benutzen, um euch neue Helden zu kaufen. Außerdem könnt ihr Starstones ebenfalls benutzen, um Arcana-Upgrades durchzuführen.

Mit den All Heroes Trial Cards könnt ihr alle verfügbaren Helden für eine gewisse Zeit freischalten und sie testen, um herauszufinden, welche Helden euch am besten gefallen.

Bekannte Modi und hochkarätige Komponisten

Das Spiel bringt einige Genre-typische Spielmodi mit. Neben dem klassischen 5 gegen 5 könnt ihr euch auch in den Modi 1 gegen 1 , 3 gegen 3 , Boot Camp und AI Simulation ins Getümmel stürzen.

Wie auf Venturebeat.com zu lesen ist, bringt das Spiel außerdem Musik von einigen großen Komponisten mit. So lässt sich im Spiel unter anderem Musik von Hans Zimmer, Joe Hisaushi und Howard Shore finden.

Während ihr euch mit Honor of Kings beziehungsweise Arena of Valor also auch mobil bald in LoL-ähnliche Schlachten stürzen könnt, gibt es auch bei LoL selbst Neuigkeiten. Vor kurzem wurde ein neuer Champion geleakt.