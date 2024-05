LoL: Neuer Champion könnte geleakt worden sein – Community ist traurig, wollte einen Furry

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Smolder war der Champion, der zuletzt im Spiel League of Legends hinzugefügt wurde. Dieser hatte jedoch einen denkbar schlechten Start. Warum Smolder eine schwierige Anfangsphase hatte, könnt ihr hier nachlesen: Neuer Champ in LoL startet furchtbar, ist direkt auf dem letzten Platz

Warum ist die Community traurig? Auch wenn viele Stimmen unter dem Beitrag auf X positiv erscheinen, sind doch einige Nutzer irritiert und traurig, da es bisher nicht den Anschein macht, dass der neue Champion ein Vastaya ist. Vastaya sind in League of Legends hybride Mischwesen, zu denen auch Champions wie beispielsweise Ahri, Xayah oder Neeko zählen.

Der Charakter trägt eine Brille und schreibt mit einem Federkiel in einen Notizblock. Des Weiteren ist der Charakter in Winterkleidung zu sehen und hat langes, geflochtenes orangefarbenes Haar.

Wie wurde der neue Champion geleakt? Am 14. Mai ist auf X ein Beitrag aufgefallen, der ein Emote mit einem noch unbekannten Champion aus League of Legends zeigt. Seitdem gibt es Vermutungen darüber, dass dies der neue Champion nach Smolder sein könnte.

Am 14. Mai wurde ein Beitrag auf X entdeckt, der ein Emote eines unbekannten Champions aus League of Legends zeigt. Die Community spekuliert seither über den möglichen neuen Champion, ist aber aus einem Grund traurig.

