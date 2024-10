LoL: Fast 5 Millionen Menschen sehen das Duell zwischen Faker und dem 23-Jährigen, den viele für seinen Nachfolger halten

Die Worlds 2024 in League of Legends neigen sich dem Ende zu. Das Finale steht am 02.11.2024 an und die Finalisten stehen endlich fest. Mit dabei ist wieder mal T1, die im Halbfinale gegen ihre koreanischen Rivalen gezeigt haben, dass sie doch gewinnen können.

In der Vergangenheit konnte Gen.G viele Matches gegen T1 für sich gewinnen. So gewannen sie die Spring Playoffs 2024 und 2023 gegen T1. In den Summer Playoffs 2023 besiegten sie T1 sogar 3 zu 0. Auch in den Summer Playoffs von diesem Jahr war Gen.G über T1 auf dem zweiten Platz.

Der 23-jährige Chovy gilt für viele als Nachfolger des großen Faker. Das Match der koreanischen Stars interessierte auch viele Zuschauer, denn das Match hatte laut Esports Charts (via x.com) einen Zuschauer-Peak von fast 5 Millionen Zuschauern (ohne chinesische Zahlen und koreanische TV-Übertragung).

Damit ist es das meist geschaute Spiel der diesjährigen Worlds.

Doch im Halbfinale der Worlds 2024 lief alles ein wenig anders. T1 zeigte sich von ihrer besten Seite, indem sie nicht nur die Champions des Gegners konterten, sondern die gesamte Spielweise.

T1 spielt am besten, wenn sie frech und aggressiv sind

Wie liefen die Matches? Im ersten Match fing es gut für Gen.G an. Sie zeigten ihre methodische Spielweise, die sich voll auf maximale Effizienz konzentriert. Das erste Match lief ziemlich knapp und Gen.G konnte sich im späten Verlauf einen leichten Goldvorteil erhaschen.

Ab Minute 23 fing T1 aber einen Baron an, der sich in einen Teamfight verwandelte, den Gen.G hätte gewinnen können, doch der Fokus im Kampf hat nicht gestimmt. Gen.G verlor nach dem Kampf die Kontrolle und T1 konnte gewinnen.

Im zweiten Match konnte Gen.G aber zeigen, wie gut ihre Spielweise ist. Sie spielten methodisch, ruhig und strukturiert. T1 konnte diese Spielweise nicht durchbrechen und Gen.G hat sich das zweite Spiel gesichert.

In den nächsten zwei Matches hat sich T1 aber von einer frechen und aggressiven Seite gezeigt. Sie durchbrachen die Methodik und ruhige Spielweise. Dabei hat Faker gut mit Akali performt und auch Keria hatte sichtlich Spaß, der mit einem Pyke und einer Renata schön gespielt hat.

T1 gewann das Best of 5 mit 3 zu 1. Man merkte, dass T1 immer versucht hat, die Ruhe von Gen.G zu durchbrechen und Gen.G konnte dann kaum in ihre Methodik zurückkehren.

Wie geht es weiter? T1 tritt jetzt im Finale der Worlds 2024 gegen das chinesische Team BLG an. Das Finale findet am Samstag, dem 02.11.2024, um 15 Uhr statt. Während T1 vor den Worlds gestrauchelt hat, hat BLG während des Swiss Stage ihre Probleme gehabt. Doch vor allem T1 zeigt schon seit dem Viertelfinale, dass sie während der Worlds einfach anders spielen: LoL: Faker und T1 kriseln das ganze Jahr, zerstören im Viertelfinale der WM ein Team der Weltklasse