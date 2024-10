Das Top-Team Europas in LoL wollte wohl 3 Profis und viel Geld gegen einen 18-Jährigen tauschen

Ein 18-jähriger Franzose wird offenbar das nächste große Ding in League of Legends. Aus Berichten geht hervor, dass der europäische Dauermeister G2 angeblich 3 Stamm-Spieler und viel Geld ausgeben wollte, um sich die Dienste des ADCs Caliste “Caliste” Henry-Hennebert (18) zu sichern. Doch die Franzosen sagten Nein und behalten das wohl größte Talent, das Europa in LoL zu bieten hat.

Das war angeblich der Deal: Die aktuell wichtigste Quelle für Transfergerüchte im Esports von LoL ist „Sheep Esports“. Die berichten:

G2 Esports habe Interesse an Caliste gezeigt und das Karmine Corp. signalisiert.

G2 soll eine exorbitant hohe Ablöse-Summe geboten haben und zudem die 3 Stammspieler Martin „Yike“ Sundelin, Mihael „Mikyx“ Mehle und Steven „Hans Sama“ Liv.

Doch Karmine Corp. sei an dem Deal nicht interessiert gewesen.

18-jähriges Megatalent spielt 2025 in der LEC

Warum ist der Junge so viel wert? Der ADC Caliste ist erst 18 Jahre alt und durfte daher im laufenden Jahr 2024 noch nicht in der LEC spielen. Riot hat für die Liga eine Altersuntergrenze von 18 Jahren gesetzt. Allerdings hat er einen 3-Jahres-Vertrag bei Karmine Corp. unterschrieben und soll 2025 in der Liga starten.

Caliste gilt als eines der größten Talente in League of Legends, das Europa zu bieten hat. So wurde er mehrfach die Nummer 1 in der SoloQ in EU-West, zuletzt mit einer Winrate von 63 % (via op.gg). In den letzten 5 Seasons hat er den Challenger-Rang erreicht.

Seine bevorzugten Helden sind aktuell Kalista, Jhin, Kai’Sa, Syndra, Lucian und Ashe.

In der nationalen Liga Frankreich, der LFL, die als beste Regionalliga gilt, überzeugte er zudem. Mit 5.7 Kills pro Match und 5.4 Assists bei nur 2 Toden hatte er eine starke Durchschnitts-KDA. Die lag bei 5.6 und war die viertstärkste der Liga.

Bei Werten wie „Gold pro Minute“ führte er die Liga im LFL Spring Split 2024 sogar an.

Mit 17 Jahren wird das als beeindruckende Leistung gesehen. Normalerweise bringen junge Spieler nicht so stabil Top-Leistungen, dass es für die High-Scores in Statistiken reicht: Die Nummer 1 bei der KDA in der LFL ist der deutsche Spieler Tim „Kduii“ Wilders und der ist schon 24 Jahre alt.

Wird das der nächste Star in LoL? G2 scheint das jedenfalls anzunehmen. Allerdings lässt es sich schwer sagen, ob die tollen Zahlen von Caliste in der LFL sich auch auf die LEC übertragen lassen. Ob es dann einen Schritt weiter, auch gegen die besten Botlaner der Welt aus Südkorea und China reicht, ist noch mal eine andere Frage.

Den Deal scheint Karmine Corp. jedenfalls auch abgelehnt zu haben, weil man das Gehalt von gleich 3 Spielern auf dem Niveau nicht so einfach stemmen kann.

Dass G2 aber bereit ist neben den beiden „aussortierten Spielern“ auch den Stamm-ADC Hans Sama zu traden, ist schon ein starker Vertrauensbeweis für Caliste. Dass sich G2 von Supporter und Jungler trennen wollten, stand bereits nach dem enttäuschenden Ausscheiden aus der WM 2024 fest: Twitch-Streamer erklärt das enttäuschende Abschneiden von Europa und G2 bei LoL Worlds – Erweist sich als Prophet