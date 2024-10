LoL: Faker und T1 kriseln das ganze Jahr, zerstören im Viertelfinale der WM ein Team der Weltklasse

In League of Legends kommt der amtierende Weltmeister T1 um Midlaner Faker rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Fahrt. Nachdem sie lange Zeit gekriselt hatten, scheint T1 jetzt in Top-Form. Im Viertelfinale der Worlds am Samstag, dem 19.10.2024, ließen sie einem der stärksten Teams Chinas, TopEsports, keine Chance. Richtig stark spielten Toplaner Zeus und Botlaner Gumaysui.

Das war die Situation: Für T1 lief es 2024 überhaupt nicht rund. Nur als 4. Team konnten sich die südkoreanischen Superstars überhaupt für die Worlds qualifizieren. Nach dem WM-Sieg 2023 schien dieses Jahr die Luft raus zu sein. Im August sorgten sich Fans um Faker, als der nach einer Niederlage ungewohnt emotional wurde.

Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft stieß T1 jetzt auf das chinesische Team TopEsports. Die haben mit Jungler Tian und Botlaner JackeyLove zwei der besten Spieler der Welt in ihren Reihen.

Aber was als knappes Match gedacht war, wurde zum Schaulaufen der koreanischen Stars.

T1 lässt den chinesischen Stars keine Chance

So liefen die Matches: Jedes Matches war am Ende ein klarer Sieg für T1:

Match 1 endete 13-5, vor allem Zeus auf Camille (3-0-8) dominierte die Gegner. Tian und JackeyLove machten beide keinen einzigen Kill.

Richtig schlimm wurde es in Match 2. Hier gewann T1 mit 15-0. Faker spielte auf Ahri ein perfektes 6-0-6. Auf reddit scherzt man, die habe er nur gespielt, um sie später als Skin für die Worlds wählen zu können. Der letzte Ahri-Skin von Faker war ja exorbitant teuer.

Auch Match 3 ging mit 14-7 an die Südkoreaner. Hier holte Gumayusi, der die ganze Serie über nicht starb, ein 7-0-3. Faker trat mit Galio an.

Schon der Einlauf von T1 ist beeindruckend:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

T1 wird auf reddit gefeiert

So wird das diskutiert: Vor allem der arme Toplaner der Chinesen, 369, muss sich auf reddit anhören, wie sehr ihn Zeus vorgeführt habe.

Dass Faker jetzt 9-mal bei den Worlds angetreten ist und 9-mal das Halbfinale erreicht hat, wird als irre Leistung gesehen.

Ein Kommentator sagt: T1 lasse „TopEsports“ wie „BottomEsports“ aussehen – Gumayusi sei kein einziges Mal gestorben.

Auch die Leistung von Keria wird in den Kommentaren herausgestellt, in den Augen vieler ist Keria als Support-Spieler ein absolutes Ausnahme-Talent. Einer schreibt: Keria zu sein ist so unfair. Der erste Vorteil ist: Du musst nie gegen Keria spielen. Der zweite Vorteil ist: Alle anderen müssen gegen Keria spielen.

Dieses defensive Spiel, Zeus entkommt dem sicheren Tod, wird als geniales Play gesehen, weil Zeus alles richtig antizipiert und dann so überraschend entkommt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Turnier-Favoriten spielen alle noch um den Sieg

Wie geht’s weiter? Heute um 14 Uhr spielen FlyQuest gegen Gen G. Man geht davon aus, dass Turnier-Favorit Gen G. die totalen Außenseiter FlyQuest besiegt und am Sonntag, dem 27. Oktober 2024, gegen T1 im Halbfinale antritt.

Der Gewinner dieses Matches wird am 2. November 2024 in London im Finale gegen den Gewinner des rein chinesischen Halbfinales Weibo Gaming vs. BLG um den WM-Titel spielen.

Gen G. und T1 ist die Wiederauflage des legendären Finals des LoL Worlds 2017, als man Faker weinen sah.

Der Midlaner von Gen G. Chovy gilt als möglicher Nachfolger von Faker als “das Gesicht” von LoL. Auch der andere Kandidat knight ist mit seinem Team BLG noch im Rennen. Die WM läuft also ziemlich genauso, wie die Buchmacher das vorhergesagt haben. Die Top-Favoriten sind noch im Turnier: Wer gewinnt die LoL Worlds 2024? Zwei Profis wollen endlich Faker ablösen



Update 20.10, 19:53 Uhr: Gen G. hat wie erwartet gegen FlyQuest gewonnen, allerdings mit 3-2 deutlich knapper als gedacht. Aber es wird zum Showdown zwischen Gen G. und T1, zwischen Chovy und Faker kommen.