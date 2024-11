Wer gewinnt die LoL Worlds 2024? Zwei Profis wollen endlich Faker ablösen

In einer Woche, am 25. September 2024, beginnt die Weltmeisterschaft in League of Legends. Die 20 teilnehmenden Teams stehen bereits fest. Aber wer wird die LoL Worlds 2024 gewinnen? Wir schauen auf die Quoten der Buchmacher und sehen: Es gibt 2 Favoriten. Deren Midlaner gelten seit Jahren als die nächsten großen Superstars, haben aber bei den Worlds bislang enttäuscht.

So laufen die Worlds ab: Die Worlds finden 2024 in verschiedenen Ländern Europas statt, auch in Deutschland.

Die Weltmeisterschaft beginnt am 25. September mit einer Vorrunde, in der 8 Teams gegeneinander antreten. 4 kommen weiter. Es sind Best-of-3-Partien.

Danach gibt es eine Gruppen-Phase mit 16 Teams. Hier werden 8 Teams gesucht, die weiterspielen werden. Auch in der Gruppen-Phase werden 3 Partien pro Begegnung gespielt.

Dann beginnen die Knockout-Spiele im Best-of-5-Format. Das Finale wird in London gespielt. Der Gewinner wird am 02.11. feststehen und kann sich über 450.000 $ Preisgeld freuen.

Die Legende “Faker” ist 2024 kein Favorit, die LoL Worlds zu gewinnen, sondern nur im erweiterten Favoritenkreis:

Beide Favoriten haben Midlaner, die gierig nach Erfolg sind

Wer sind die Favoriten die LoL Worlds 2024 zu gewinnen? Die Buchmacher sehen 2 Teams gleichauf: Den Gewinner der chinesischen Liga LPL und die Zweiten der südkoreanischen Liga LCK.

Bilibili Gaming ist zwar kein so großer Name, aber die haben sich in den letzten Jahren enorm verstärkt und dominieren China. Der Star ist hier Midlaner Knight (24), der früher bei TopEsports gespielt hat. Knight wird schon seit Jahren der internationale Durchbruch vorhergesagt. Aber er blieb ihm bisher immer verwehrt.

Knight und Top-Laner Bin wurden dieses Jahr ins All-Star-Team der LPL gewählt. Der Supporter ON schaffte es ins zweite Team.

Die Liga konnte Bilibi Gaming im Sommer 2024 klar gewinnen. In den Playoffs gab man nur ein einziges Spiel gegen TopEsports ab, und ging mit 3-0, 3-1, 3-0 sauber durch. Klar, dass die Chinesen mit einer Quote von 1:3,75 als Favoriten gelten.

Knight und Chovy – die LoL Worlds 2024 könnten einen von ihnen zum nächsten großen Star von LoL machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das zweite favorisierte Team, die LoL Worlds zu gewinnen, ist Gen G. aus Südkorea. Alle 5 Spieler des Teams wurden ins „All Pro Team“ der Liga gewählt, so dominant sieht man Gen G. in Südkorea.

Midlaner Chovy (23), bekannt als „Unser Herr und Erlöser“ sahnte die MVP-Krone ab. Der junge Botlaner Peyz (18) gewann den Preis zum Spieler des Summer Splits. Coach KIM gilt als bester Coach der Liga.

Auch wenn Gen G. nominell so stark ist, konnten sie die Liga LCK 2024 nicht für sich entscheiden. Das schaffte Hanwha Life. Dennoch sind Gen G. unter den Buchmachern zusammen mit Bilibi Gaming die Favoriten auf den Sieg bei den LoL Worlds 2024. Auch ihnen gönnt man eine Quote von 1:3,75.

Die 8 Teams aus Asien sind auch die 8 stärksten Teams bei den LoL Worlds

Wer sind die erweiterten Favoriten? Alle anderen im erweiterten Favoritenkreis sind Teams aus Asien:

Auf Platz 3 liegt Hanwha Life Esports, die Überraschungssieger der LCK. Mit einer Quote von 1:4,75 ist man nur knapp hinter den Favoriten.

Top Esports liegt auf Platz 4, als zweite Hoffnung Chinas. Ihnen gönnt man eine 1:7.

Faker und T1 schaffen es nur auf Platz 5 – Wer einen Euro auf die setzt, bekommt 9 zurück.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen Europas – aber dort ruhen sie mittlerweile auch schon seit 6 Jahren.

Wo sieht man die europäischen Teams? Weit abgeschlagen. Die Europäer von G2 ordnen die Buchmacher schwächer als alle Teams aus Asien:

Caps und seine Leute kommen erst auf Platz 9 mit einer Quote von 1:29.

Dann sieht man 2 US-Teams, FlyQuest und Team Liquid mit Quoten von 1:41.

Fnatic räumt man nur eine Chance von 1:51 ein.

Völlig abgeschlagen mit Quoten um die 1:91 und 1:101 sind die Mad-Lions-Koi und die 100 Thieves.

5 Schweden sind bei den Worlds dabei – und nur ein Deutscher

Spielt auch ein Deutscher bei den LoL Worlds 2024 mit? Während Südkorea 37 Spieler bei den Worlds im Rennen hat. China 16, Vietnam 10, Schweden 5 und die USA zumindest 4, ist nur ein einziger Deutscher bei den Worlds dabei: BrokenBlade spielt für G2 auf der Top-Lane.

Können Chovy oder Knight endlich Faker ablösen?

Das sind die offenen Fragen bei den LoL Worlds: Es läuft einmal mehr auf ein Duell der Midlaner hinaus.

Die beiden Favoriten, Knight und Chovy, gelten jetzt seit Jahren als „der nächste große Superstar von LoL“ – beide konnten aber bislang nichts Zählbares gewinnen.

Auch wenn sie nur 4 und 5 Jahre jünger als Faker sind, gehören sie doch zu einer anderen Generation. Immerhin gewann Faker bereits als 17-Jähriger im Jahr 2013 seine 1. Weltmeisterschaft.

Chovy und Knight sind gierig auf den Erfolg. Es geht hier um die Nachfolge als nächstes großes Gesicht von LoL und dem E-Sport.

In den letzten zwei Jahren gewann einmal mit T1 der „Favorit der Herzen“ und mit DRX ein absoluter Außenseiter. Wenn sich das Muster fortsetzt, könnte es 2024 vielleicht die Stunde von Hanwha Life werden, denen in der LCK eine Überraschung gelang.

Auch Faker und T1 sollte man nicht abschreiben, denn die haben die Erfahrung, auch unter Druck zu gewinnen.

Aus Sicht des Westens sieht es seit Jahren düster aus. 2020 war das letzte Jahr, bei dem ein europäisches Team wirklich konkurrenzfähig war: Vielleicht kann G2 Esports eines der schwächeren Teams aus Asien überraschen, aber es spricht wenig dafür, dass ein Team aus dem Westen im Halbfinale noch eine Rolle spielt. Artikel wie diese sind eben schon eine Weile her: Deutschland gehört zu den erfolgreichsten Nationen in LoL – Diese 5 Spieler solltet ihr kennen

T1 und Faker gewinnen LoL Worlds 2024

Update 2.11.: Wie ging’s aus? Faker und T1 haben die LoL Worlds heute am 2.11. gewonnen. Auf dem Weg zum Sieg hat er beide Herausforderer und Top-Favoriten auf den WM-Titel geschlagen. Im Halbfinale schaltete Faker den südkoreanischen Herausforderer Chovy (Gen G.) aus. Im Finale schlug er knight (BLG).