LoL: Wer den neuen Skin von Faker will, auf den alle gewartet haben, muss dafür 450 € zahlen

Durch seine vielen vorherigen Erfolge und den Sieg bei den Worlds 2023 bekommt die League of Legends -Legende Faker einen speziellen Skin für Ahri. Doch für die beste Version müsst ihr vielleicht ein wenig sparen, denn es ist mit Abstand das teuerste Skin-Paket.

Faker ist der bekannteste LoL-Profi aller Zeiten. Keiner hat so viele Erfolge wie er gefeiert, weswegen er auch der erste Spieler in der Hall of Fame von LoL ist. Um das alles zu feiern, erhält Ahri einen speziellen Immortalized Legend Skin.

Wollt ihr den neuen schönen Skin in seiner besten Version haben, dann müsst ihr allerdings tief in die Taschen greifen, denn das kostet euch schlappe 450 €. Mit dem Geld könnt ihr euch fast eine PS5 und Xbox kaufen.

Den Trailer zu Hall of Legends findet ihr hier:

Ein Skin zwischen 46 € und 450 €

Wie erscheint der Skin? Riot veröffentlichte endlich den Preis und die Inhalte des Immortalized Legends -Skin von Ahri. Dieser Skin soll ein Tribut an die Karriere von Lee Sang-hyeok alias Faker sein. Der Skin wird in 3 Bundles verfügbar sein.

Das günstigste Bundle ist das Emporgestiegene . Für 5430 RP, knapp 46 €, wenn ihr euch die RP-Pakete holt, erhaltet ihr den Emporgestiegene Legende -Ahri-Skin, den nächsten Event-Pass, einen exklusiven Rahmen, Sticker und Symbole und einen Kill-Zähler. Die schönere Variante des Skins mit neuen Effekten, einer Verwandlung und anderen Rahmen und Profilanpassungen kostet schlappe 32.430 RP, umgerechnet ungefähr 250 €, wenn ihr die RP-Bundles kombiniert. Das ist schon teuerer als die kontroversen Skins, die man nur aus Loot-Boxen erhalten konnte.

Aber das ist nicht mal die beste Edition des neuen Skins. Diese kostet nämlich satte 59.260 RP, umgerechnet etwa 450 €. Neben den vorherigen Sachen gibt es Chromas für die anderen Faker-Skins, 100 Pass-Level, exklusive Cosmetics, einen Titel und einen neuen Emote für den Skin: Die Unterschrift von Faker, die ihr mit STR-5 aktivieren könnt.

Mehr Informationen zu den Bundles findet ihr auf der offiziellen LoL-Website.

Das ist das teuerste Bundle, was Riot jemals angeboten hat. Selbst die unbeliebte physische Collector’s Edition zu den Worlds 2023 war deutlich günstiger und hat euch physisch was gegeben: LoL: Riot verkauft eine limitierte, digitale Collector’s Edition für 65 €

Ich will einen handgeschriebenen Brief, wenn ich das kaufe

Unter dem Tweet von Spideraxe sammeln sich viele kritische Kommentare, denn grundsätzlich gefällt den Spieler das Design des Skins, aber der Preis der großen Edition ist einfach zu viel:

@BroSam__: Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, über 500 Dollar für ein Bundle von Skins, Chromas und Icons zu zahlen.

@Moonboy65: riot, alles, was Sie zu tun hatten, war Risen Legend Ahri separat verfügbar zu machen und Immortalized Legend Ahri über Missionen wie KDA Seraphine verfügbar zu machen, aber nein, wir sind gezwungen, 500 $ nur für das Upgrade zu zahlen.

@CobaltJack: Denken die wirklich, dass 500 Dollar dafür fair sind xD Ich will einen handgeschriebenen Brief, der für mich personalisiert ist, von Faker, wenn ich das kaufe.

Hierbei stoßen viele Spieler vor allem sauer auf, dass man den Skin nur in den wirklich teuren Bundles kaufen kann; wer nur den Skin will, muss all den Schnickschnack drumherum kaufen. Ahri-Fans müssen demnach wirklich tief in die Taschen greifen. Immerhin ist es günstiger, als sich alle Skins kaufen zu wollen: LoL: Was kostet es alle Skins zu kaufen und was passiert, wenn man alle hat?