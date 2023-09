Riot veröffentlichte neben den Skins in League of Legends in den letzten Jahren auch Pakete, Battle Passes und ähnliches. Für die kommenden Worlds 2023 bringt Riot eine digitale und physische Collector’s Edition von LoL. Doch die Spieler finden das gar nicht gut.

Was ist diese Collector’s Edition? Unter dem Namen WM Unlocked: The Grind, The Glory bietet Riot zwei Collector’s Editions für League of Legends an, die ihr über ihren Store kaufen könnt. Die digitale Version bietet dabei folgendes:

WM-Skin und exklusives Chroma

WM-Event Pass

Renekton Champion-Splitter

Emotes und ein Symbol

Die physische Version enthält zusätzlich:

Ein exklusives Tibbers-Kuscheltier

Eine exklusive Teemo-Figur

Eine exklusive Mütze

Eine exklusive Anstecknadel

Die digitale Version kostet dabei 65 € und die physische Version mit den zusätzlichen Goodies sogar 125 €. Doch vor allem die digitale Version scheint den Spielern einen bitteren Beigeschmack zu hinterlassen und erinnert sie an die Kontroverse mit Riots 200€-Skin:

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine Schande

In einem reddit-Post beschwert sich der User Kordben über die neue digitale Collector’s Edition. Sie würde sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht lohnen, wenn man die Inhalte betrachte. 65 € für einen 15-€-Eventpass und ein paar Cosmetics seien eindeutig zu viel.

Auch die Entscheidung, das digitale Paket limitiert zu machen, wird von Kordben kritisiert. An einigen Stellen sei die digitale Version sogar schon ausverkauft. Aus Marketing-Sicht sei das vielleicht cool, aber der Preis sei eine Schande.

Einige andere Nutzer pflichten ihm bei:

radiatione: “Digitaler Pass” und “Ausverkauft” ist so dämlich, dass es irgendwie lustig ist

HulklingsBoyfriend: Künstliche Verknappung. Das sollte illegal sein.

BrutalizerFrFr: Besonders gut gefiel mir die Stelle, an der sie einen 200-Dollar-Jhin-Chroma herstellten, weil „League exklusive Skins braucht“, nur damit sie einen der exklusivsten Skins im Spiel nicht mehr exklusiv machen.

Vor allem die künstliche Verknappung des digitalen Inhalts sorgt für enttäuschte Spieler, und in Kombination mit Sachen wie dem 200€-Jhin-Chroma sind die Spieler den neuen Monetarisierungsstrategien skeptisch gegenübergestellt.

“So dumm, dass es schon wieder lustig ist”

Was ist daran so absurd? Bei fassbaren, physischen Produkten, von denen nur eine bestimmte Zahl hergestellt wird, ist eine Limitierung nachvollziehbar: So etwa bei der Collector’s Edition von Baldur’s Gate 3, die rasch ausverkauft war, als sich herrausstellte, wie gut das Spiel war.

Ein digitales Gut ist aber grundsätzlich beliebig verfügbar, das kann eigentlich gar nicht limitiert sein. Liminiert man es doch, wie im Fall von LoL, ist das eine “künstliche Verkappung.”

Eine ausverkaufte digitale Edition ist eigentlich absurd und wird von Nutzern auf reddit als “so dumm, dass es schon wieder lustig ist” beschrieben.

Was sagt ihr zu den neuen Collector’s-Boxen und ihren Inhalten? Wie steht ihr aktuell zu den neuen Monetarisierungsstrategien von Riot Games? Schreibt es uns in die Kommentare.

Doch auch innerhalb des Spiels sind die Spieler aktuell nicht zufrieden. Der neue Champion Briar war zu schlecht und das sorgte für unzufriedene Spieler:

