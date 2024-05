5 Animes, die ihr euch als Fan von Pokémon nicht entgehen lassen solltet

In vielen Staffeln wird ein Kind in die Welt der Digimon gezogen und dort mit einem Partner-Digimon ausgestattet. Durch das Digivice bleiben das Monster und das Kind miteinander verbunden. Im Anime selbst haben die Kinder zwar nur ein Partner-Digimon, doch außerhalb der Serie können wir die bunten Monster sammeln, so viel wir wollen.

Worum geht es? Neben der Welt der Menschen existiert eine Digi-Welt. In ihr leben die digitalen Monster, die sich durch besonders herausfordernde Situationen in noch stärkere Wesen verwandeln können, der sogenannten Digitation.

In dem Buch sind zahlreiche Yokai eingeschlossen, die einen Pakt mit der Großmutter eingegangen sind. Doch Takashi hat gar nicht das Verlangen, die Macht der Yokai für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Er macht es sich zur Aufgabe, all die Verträge mit den Yokai aufzulösen, um sie aus der Knechtschaft zu befreien.

Die Monster müssen nicht immer quietschbunt sein. Sie können auch krasser ausfallen oder so hässlich sein , dass wir sie erst gar nicht in unser Team aufnehmen würden. MeinMMO hat euch 5 Empfehlungen herausgesucht, die ihr als Pokémon-Fan nicht verpassen solltet.

Pokémon ist das größte Anime-Franchise überhaupt . Die bunten Taschenmonster haben nicht nur einen Knuddelfaktor, sondern lösen ebenso einen Sammelwahn aus. Das Sammeln von Monstern ist nicht nur in Pokémon, sondern auch in vielen anderen Animes ein großes Thema.

