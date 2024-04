5 neue Anime, die ihr in der Frühling-Season 2024 unbedingt schauen müsst

Die Blumen blühen, die Sonne lässt sich länger blicken und die Tiere erwachen aus ihrem Winterschlaf – es wird Frühling. Zeit für eine neue Anime-Season! MeinMMO zeigt, welche vielversprechenden Anime in der Frühlings-Season 2024 auf euch warten.

Das Jahr 2024 startete mit einer starken Winter-Season. Der Anime zu Solo Leveling kristallisierte sich dabei als einer der besten Serien der Season heraus. Genauso stark geht es mit der Frühlings-Season 2024 weiter, in der neue Serien für Anime-Fans warten.

MeinMMO hat sich durch die Neuerscheinungen gewühlt und euch 5 der vielversprechendsten Neuheiten herausgesucht, die es im Anime-Bereich gibt. Fortlaufende Serien wie Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und Mushoku Tensei haben wir dabei nicht beachtet.

Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine subjektive Meinung handelt. Die Anime-Serien sind noch nicht angelaufen und können deshalb nur anhand von Trailern, der Mangavorlage und ähnlichem Material beurteilt werden.

Kaiju No. 8

Originaltitel: Kaiju 8-go

Kaiju 8-go Starttermin: OmU: 13. April um 16:00 Uhr im Livestream, Deutsch/OmU: 17:30 Uhr VoD

Anbieter: Crunchyroll

Die Mangavorlage zu Kaiju No. 8 ist wohl die beliebteste unter den hier vorgestellten Anime. Auf Manga Plus landet der Manga aktuell auf Platz 14 der meistgelesenen Werke, auf MyAnimeList schlägt er sich im Gesamtranking auf den 82. Platz. Es bleibt noch etwas Potenzial nach oben, doch durch die Anime-Serie könnte Kaiju No. 8 noch größere Beliebtheit erlangen.

Die Trailer haben bereits gezeigt, dass es im Anime etwas brutaler zugeht. Nach den Gemetzeln mit den Monstern liegen Innereien und Blut einfach so herum. Wer starke Nerven hat, kann sich den Anime beruhigt ansehen.

Worum geht es in Kaiju No. 8? Japan wird von den Kaiju angegriffen. Dabei handelt es sich um gigantische Monster, die von Eliteeinheiten gejagt werden. Die Kindheitsfreunde Kafka und Mina schwören sich, eines Tages in dieser Eliteeinheit zu landen. Mina schafft es, doch Kafka scheitert mehrmals an der Aufnahmeprüfung und wird stattdessen Reinigungskraft für die Schauplätze, an denen die Kaiju getötet wurden.

Eines schicksalhaften Tages begegnet Kafka einem Parasiten, der sich in Kafka einnistet. Der Junge kann sich daraufhin selbst in ein Kaiju verwandeln und wird vom Tatortreiniger zum Gejagten.

Shaman King: Flowers

Originaltitel: Shaman King Furawazu

Shaman King Furawazu Starttermin: OmU: 21. April

Anbieter: Netflix

Shaman King: Flowers ist das Sequel zu Shaman King. Der Anime zum Vorgänger ist bereits auf Netflix erhältlich, sowohl im japanischen Original als auch mit deutscher Vertonung. Er war in der Anime-Community beliebt, weshalb wir dem Nachfolger hohe Chancen einrechnen, dass er in dieselbe Kerbe schlagen könnte.

Wie bei vielen Anime, in denen der Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben wird, könnte es sein, dass beliebte Charaktere aus Shaman King vernachlässigt werden. Das war schon bei Boruto der Fall. Doch das erste Material sah bereits vielversprechend aus. Deshalb sprechen wir unsere Empfehlung für Shaman King: Flowers, wenn ihr Fan von Shaman King wart.

Worum geht es in Shaman King: Flowers? Die Handlung setzt 14 Jahre nach dem großen Schamanenkampf aus Shaman King ein. Im Mittelpunkt des Geschehens steht nicht mehr Yo Asakura, sondern sein Sohn Hana Asakura. Er hat keine Lust mehr auf einen gewöhnlichen Alltag und will Schamane werden.

Eines Tages taucht plötzlich ein Junge namens Yohane auf. Er fordert ihn zum Kampf auf, denn sein Ziel ist es, als Teil der „anderen“ Asakura-Familie Hana umzubringen. Jetzt kann Hana zeigen, was in ihm steckt.