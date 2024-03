Solo Leveling ist gerade einer der besten Animes, riskiert den gleichen Fehler, der schon Naruto geschadet hat

In dieser Season hat sich Solo Leveling zu einem der besten Animes gemausert. Die Serie basiert auf einem südkoreanischen Webroman, der seit 2021 abgeschlossen ist. Im April 2023 folgte überraschend eine Fortsetzung namens Solo Leveling: Ragnarok, die zum Start mit über 100 Kapiteln veröffentlicht wurde. Doch die Geschichte könnte den gleichen Fehler begehen wie Naruto.

Was für einen Fehler beging Naruto? Die Anime-Serie zu Naruto teilte sich in den originalen Anime und Shippuden auf. Nach dem großen Finale wurde der Stab an die neue Generation weitergereicht. Aktuell hat sein Sohn Boruto mit allerlei Problemen zu kämpfen.

Es gibt mehrere Gründe, wieso Boruto allgemein als unbeliebt gilt. Einer davon ist, dass beliebte Charaktere aus dem Naruto-Universum kaum noch vorkommen. Sogar Naruto selbst rückt immer weiter in den Hintergrund. Aktuell befindet er sich nicht einmal in der gleichen Dimension wie die anderen Ninjas und wird nur selten gezeigt.

Bei Solo Leveling: Ragnarok gibt es eine ähnliche Prämisse. Hier steht nicht mehr Sung Jinwoo, sondern sein Sohn Sung Suho im Mittelpunkt des Geschehens. Damit bietet sich die gleiche Grundlage wie bei Naruto und Boruto. Da die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, könnte es passieren, dass Sung Jinwoo hier ebenso in den Hintergrund abtaucht wie Naruto.

Solo Leveling hat mit Ragnarok bereits eine Fortsetzung

Worum geht es in Solo Leveling: Ragnarok? Sung Suho ist der Sohn von Sung Jinwoo, dem Protagonisten aus Solo Leveling. Er hatte als College-Student einen ganz normalen Alltag, bis er eine Nahtoderfahrung erleben musste. In diesem Moment erwachten seine Hunter-Fähigkeiten, mit denen schon sein Vater Monster in den Gates bezwungen hat.

Mittlerweile umfasst die Geschichte über 174 Kapitel. Ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Deshalb bleibt zu hoffen, dass Sung Jinwoo weiterhin ein wichtiger Teil der Geschichte bleibt. Bislang sind die Leser auf reddit nämlich zufrieden mit der Story aus Ragnarok:

Global_Buildes8324 schreibt, dass die Story wegen des Powerscalings verrückt werden würde. Sie sei stellenweise sogar besser als in Solo Leveling, da es tiefgründigere Erklärungen gäbe.

Für huncherbug werden die Nebencharaktere gut eingebunden. Ob Sung Jinwoo dazu zählt, verriet er nicht.

Das wird in No-Resolution-4385s Post aufgeklärt. Laut dem User sei Jinwoo immer noch eine wichtige Figur. Auch die anderen Charaktere aus Solo Leveling würden für neue Arcs genutzt werden.

Bleibt zu hoffen, dass der Autor diese Prämisse nicht vergisst und die Charaktere aus Solo Leveling auch weiterhin in Ragnarok einbindet. Immerhin wurde der Anime nur wegen der Fans produziert. Sonst könnte Jinwoo das gleiche Schicksal ereilen wie Naruto: Vergessen in einer anderen Dimension.

Wo kann ich Solo Leveling: Ragnarok lesen? Aktuell steht die Story nur für Leser aus Südkorea über die Kakao-App zur Verfügung. In Deutschland ist es bislang nicht möglich, Solo Leveling: Ragnarok auf offiziellem Weg zu lesen. Doch bei der großen Beliebtheit sollte die Lektüre schnell ihren Weg zu uns finden.

