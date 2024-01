Der Sohn von Naruto ist plötzlich erwachsen – Und sein Manga hängt sogar One Piece und Dragon Ball ab

Der Zeitsprung scheint der Beliebtheit gutgetan zu haben: Auf der Seite Manga Plus , bei der Manga-Kapitel vom Shueisha-Verlag kostenlos gelesen werden können, landet Boruto auf Platz 1. Damit lässt er Größen wie One Piece, Jujutsu Kaisen und Dragon Ball Super hinter sich.

Wie wirkt sich das auf den Manga aus? Jeden Monat erscheint ein neues Kapitel von Boruto: Two Blue Vortex. Seit August 2023 sind bereits 6 Kapitel erschienen, in denen Boruto von Konohagakure gejagt wird.

Seinen neuen Look könnt ihr in folgendem Tweet von NARUTO OFFICIAL sehen:

Das Gleiche passiert nun auch bei Boruto: Der zweite Handlungsstrang heißt Boruto: Two Blue Vortex und spielt 3 Jahre nach den Geschehnissen aus Boruto: Naruto Next Generations.

Deshalb stand Boruto unter Anime-Fans nicht so hoch in der Gunst wie Naruto. Doch Autor Kishimoto hat sich wie schon bei Naruto etwas einfallen lassen, um der Geschichte wieder Aufwind zu verleihen.

Wieso war Boruto zwischendurch so unbeliebt? Die Geschichte von Naruto ging mit Boruto: Naruto Next Generations weiter. Im Mittelpunkt steht die neue Generation von Ninjas, darunter auch Narutos Sohn Boruto Uzumaki.

