Anni The Duck kündigt ein Statement an, auf das Sony, Samsung und viele andere warten

Die Twitch-Streamerin AnniTheDuck steht im Fokus schwerwiegender Vorwürfe, angeführt von ihrer ehemaligen besten Freundin Mowky. Weitere Influencer und Ex-Mitarbeiter äußern sich ebenfalls kritisch. Anni plant heute ein Statement zu veröffentlichen, auf das viele gespannt warten, unter anderem ihre Partner Sony und Samsung.

Um was für ein Statement geht es? Die Twitch-Streamerin AnniTheDuck hat in den letzten Tagen viel Kritik einstecken müssen. Der Anlass dafür war zunächst ihre ehemalige beste Freundin Mowky, die in einem Stream behauptete, dass die Streamerin eine schreckliche Person sei.

Aber Mowky war nicht die einzige Person, die schwere Vorwürfe gegen AnniTheDuck erhob. Viele weitere Influencer oder ehemalige Mitarbeiter äußerten sich auf unterschiedliche Weise über die Streamerin. Auch Ex-Freundin Reved berichtete in einem ihrer Streams von ihren Erfahrungen mit Anni.

Reved berichtet in Ihrem Stream, wie sehr sie unter der Beziehung litt:

Statement kommt um 12 Uhr

Wann und wo kann man das Statement verfolgen? Am Abend des 08.05. postete die Streamerin auf ihrem Instagram-Account eine Story, in der sie ankündigte, um 12 Uhr ein Statement auf ihrem YouTube-Kanal zu veröffentlichen.

Ihre Werbepartner Samsung und Sony (“Garfield”) hatten auf das Statement offenbar gedrängt.

In welche Richtung sich ihr Statement bewegen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

So steht Mowky zu der Situation: Die Twitch-Streamerin hat bereits in ihrem letzten Stream auf Twitch Stellung zu dem Thema Statement genommen – Stunden bevor das Statement angekündigt wurde. Dabei erwähnt sie, dass sie der Streamerin einen langen Brief geschrieben habe und sich wünsche, dass sie Einsicht zeige.

Jedoch macht sie auch deutlich, dass, sollte Anni sich nicht einsichtig zeigen, sie alle Beweise, die noch nicht öffentlich sind, veröffentlichen würde.

Erst vor ein paar Tagen hat die Streamerin Mowky sich zu ihren Erfahrungen mit AnniTheDuck geäußert.