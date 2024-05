Fortnite: „Hat nichts mit Skill zu tun“ – Rapperin disst Spieler, die mit 2 OP-Items spielen

Die neue Season in Fortnite steht vor der Tür. Die US-amerikanische Rapperin Doja Cat dürfte diese sehr willkommen heißen. Sie nerven 2 Items aus der aktuellen Saison so sehr, dass sie in den sozialen Netzwerken ordentlich gegen die Waffen und Spieler ausgeteilt hat.

Um welche Rapperin geht es? Doja Cat ist derzeit einer der größten Stars in der R&B-Szene. 2018 wurde das Video zu ihrer Single „Moo“ ein absolutes Meme und machte sie auf YouTube bekannt.

Neben ihrer großen musikalischen Leidenschaft hat sie auch eine Schwäche für Fortnite entwickelt, streamt in unregelmäßigen Abständen sogar auf ihrem Twitch-Kanal. Vor einiger Zeit featurte sie mit ihrem Song „Paint The Town Red“ sogar einen Teil des Coachella-Festivals in Fortnite.

Mit der auslaufenden Saison scheint Doja Cat allerdings ein gehöriges Problem zu haben. Vor allem zwei Items sind ihrer Meinung nach viel zu stark, sodass schlechte Spieler davon profitieren würden. Auf ihrem X-Account macht sie ihrem Ärger ordentlich Luft.

Doja Cat: Wasserbändigen und Hades-Ketten sind für „Loser“

Welche OP-Items kritisiert Doja Cat? Für die Rapperin steht fest: Fortnite ist gerade einfach nur „verdammt peinlich“. Das liegt vor allem an den „Losern, die Wasserbändigen und die Hades-Ketten benutzen.“ (via X)

Spieler, die tatsächlich Skills im Zielen haben, müssten unter diesen Waffen leiden. In einem weiteren Post richtet sie sich direkt an die Spieler, die vor allem ein bestimmtes Item zu ihrem Vorteil nutzen:

„Wasserbändigen ist eine verdammte Krücke. Ihr seid nicht gut in dem Spiel, wenn ihr Wasserbändigen benutzt. Ich würde depressiv werden, wenn ich mich auf diese verdammten Items verlassen müsste, die nicht einmal richtige Waffen sind.“ (via X)

Was sind das für OP-Items? Wasserbändigen und Hades-Ketten kamen jeweils im Zuge eines (Mini-)Events zu Fortnite.

Wasserbändigen:

Wasserbändigen kam im Zuge des Avatar-Events ins Spiel. Während des Events konnte man auf die 4 bekannten Elementarbändigungen aus dem Avatar-Kosmos zurückgreifen.

Auch einige beliebte Figuren konnte man treffen, andere sogar spielen. Nur ein Charakter fehlte leider: Fortnite bringt die Charaktere von Avatar ins Spiel, aber den besten haben sie vergessen

Wasserbändigen macht verhältnismäßig viel Schaden, da ihr wie bei einer Schrotflinte gleich mehrere Kugeln in Form von Wasserzapfen verschießt. Auch die Schussrate ist ausgesprochen hoch. Munition müsst ihr dafür nicht sammeln, ihr könnt diese Attacke beliebig oft wiederholen. Und selbst auf Distanz könnt ihr relativ hohen Schaden anrichten, wenn ihr ein stabiles Zielen habt.

Hades-Ketten:

Die Hades-Ketten kamen mit Chapter 5 Season 2 zu Fortnite. Sie sind im Nahkampf eine starke Alternative und können einen Gegner bei einem guten Trefferbild schnell erledigen. Den Angriffen der Ketten kann man nur schwer ausweichen, da sie sehr schnell erfolgen. Außerdem könnt ihr entfernte Gegner auch an euch heranziehen, um sie dann im Nahkampf zu bearbeiten.

Wird es die OP-Items auch in der neuen Season geben? Ob es die beiden Waffen auch in der neuen Season geben wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.

Leaks deuten darauf hin, dass das mythische Zeitalter der Götter aus Saison 2 bald von einem anderen sagenhaften Kapitel der Menschheitsgeschichte abgelöst werden könnte. Ob alte, saisonale Waffen, in die neue Saison mit übernommen werden oder durch neue Items ersetzt werden, bleibt abzuwarten. Alles Wissenswerte zur neuen Saison findet ihr hier: Wann startet Chapter 5 Season 3? Alle Infos zum Live-Event und Leaks im Überblick