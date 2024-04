Fortnite bringt die Charaktere von Avatar ins Spiel, aber den besten haben sie vergessen

Fortnite bringt die Charaktere einer beliebten Zeichentrickserie ins Spiel. Und auch, wenn es nach einem richtig guten Crossover aussieht, sind Fans doch enttäuscht, weil ein wichtiger Charakter einfach vergessen wurde.

Zusammen mit dem Hotfix für das Battle-Royale-Update V.29.20 wurde in Fortnite am 12. April 2024 Elemente eingeführt. Und damit wurden die Charaktere und Bändigungstechniken aus der Serie „Avatar – Der Herr der Elemente“ ins Spiel gebracht.

Elemente soll bis zum 03. Mai 2024 laufen und währenddessen könnt ihr mithilfe der Bändigungstechniken die Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde beherrschen und Elemente-Aufträge abschließen. Die genauen Informationen zu Elemente findet ihr auf der offiziellen Website (via fortnite.com).

Welche Charaktere sind dabei? Wie der Trailer zeigt, bringt Fortnite folgende Charaktere ins Spiel:

Den Avatar Aang.

Die Wasserbändigerin Katara.

Den Feuerbändiger Zuko.

Und die Erdbändigerin Toph.

Viele Fans freuen sich über dieses Crossover und beschreiben Fortnite jetzt schon, als das beste Avatar-Spiel, dass wir bekommen haben. Denn leider waren bisherige Versuche, ein Spiel in der Welt von Avatar zu schaffen, nicht wirklich erfolgreich oder befriedigend. Wie zum Beispiel das 2023 veröffentlichte Spiel „Quest for Balance“, das unter anderem auf Steam größtenteils negativ bewertet wurde.

Wer fehlt im Spiel? Doch auch, wenn das Crossover wirklich gut aussieht und vor allem Avatar-Fans sicher Lust macht endlich mal selbst, als Bändiger zu kämpfen, hat es eben ein Charakter nicht ins Spiel geschafft. Sokka, der Bruder von Katara und ein wichtiges Mitglied der „Gaang“, wurde in Fortnite wohl einfach nicht berücksichtigt.

Und das empfinde ich als eine echte Frechheit, wenn man bedenkt, dass Sokka der einzige “richtige” Krieger unter den Freunden ist.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autorin Linda ist seit ihrer Kindheit ein großer Fan von Avatar und liebt es die Serie regelmäßig zu wiederholen.

Sokka ist kein Bändiger, aber sein Schwert ist trotzdem in Fortnite

Sokka mag selbst zwar keine Bändiger-Kräfte besitzen, aber das ist meiner Meinung nach kein Grund ihn nicht in das Spiel zu holen. Im Gegenteil denke ich, dass mit Sokka das Crossover richtig gut funktioniert hätte. Denn anders als Aang, Katara und Zuko muss Sokka sich eben auf Kampftechniken und Waffen konzentrieren. Er wäre also perfekt mit den Waffen in Fortnite kompatibel gewesen.

Stattdessen sieht man an einer Stelle im Trailer Toph mit zwei gewaltigen Hämmern in der Hand rennen. Und die junge Erdbändigerin ist von allen wohl am wenigsten auf extra Waffen angewiesen. Immerhin könnte sie einfach mit gewaltigen Felsen auf ihre Gegner einschlagen.

Sokka einfach auszulassen, könnte man vielleicht noch damit begründen, dass man sich eben auf die Bändiger konzentrieren wollte. Stattdessen haben sie aber sogar Sokkas “Weltraumschwert” als Belohnung ins Spiel gebracht. Ein Schwert, dass er selbst geschmiedet hat und das für ihn eine ziemlich wichtige Bedeutung trägt.

Ein weiterer echt fieser Move, wenn man mich fragt.

Die Community schimpft ebenfalls, dass Sokka im Spiel fehlt

Was sagt die Community? Wenn die Begeisterung über das Crossover auch wirklich groß ist, vermissen doch viele Spieler den Krieger vom südlichen Wasserstamm. Dies wird aus den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) deutlich.

Ein User zitiert ganz einfach Sokka selbst und schreibt: „Ich kann trotzdem kämpfen!“. An einem Punkt in der Serie steht er so selbst für sich ein, denn leider wird er auch hier manchmal einfach ignoriert, weil er eben keine Kräfte besitzt. In einer Antwort auf den Kommentar stimmt ein anderer User zu, dass sie Sokka hier einfach respektlos behandeln.

Der User crashingcoyote merkt auf die Frage nach Sokka an, dass es Elemente heißt und stellt dann natürlich die berichtigte Frage, welches Element Sokka denn bändige? Eine Antwort darauf lautet ganze einfach: „Boomerang“. Ein anderer User antwortet: „Das Element der Überraschung“. Darauf hin gibt crashingcoyote zu, dass Sokka mit seinem Boomerang einfach zu mächtig gewesen wäre.

So oder so hätten sich viele Fans gefreut den Krieger im Spiel zu sehen. Was haltet ihr davon? Vermisst ihr Sokka in Fortnite oder denkt ihr, die Entwickler haben so alles richtig gemacht?

Mehr über das neue Update für Fortnite findet ihr hier: Fortnite: Patch Notes von Update 29.20 – Alles zu Leaks und Status in der Übersicht