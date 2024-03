Großer Fan-Kritik zum Trotz geht Netflix in die Vollen: Avatar Aang bekommt zwei weitere Staffeln spendiert

Unter dem Netflix-Post auf X.com sammeln sich zumindest aktuell vorrangig aufgeregte, glückliche Toph-Fans. Wie geht es euch mit der Ankündigung: Freut ihr euch und hofft, Dwayne The Rock Johnson als Der Brocken zu sehen? Was dürfen Staffel 2 und 3 auf keinen Fall auslassen, damit ihr einschaltet? Lasst uns eure Kommentare da.

Leider beeinflusst Community-Feedback die Entscheidungen großer Firmen eher selten. In diesem Fall hat die Adaption scheinbar zumindest für Netflix alles soweit richtig gemacht, dass die Investition in weitere Staffeln gerechtfertigt ist. Vielleicht nimmt sich die Firma aber zumindest das ein oder andere Feedback doch noch zu Herzen.

Wie geht es den Fans damit? Tatsächlich erntete die erste Staffel von Avatar: The Last Airbender viel Kritik aus den Reihen der Fans, da der Netflix-Adaption unter anderem die Leichtigkeit der Vorlage fehlt. Zudem verzichtet die Live-Action-Version auf die Plotlinie rund um Zosins Komet. Dieser setze Avatar Aang im Original eine harte Deadline, um dem Feuerlord Einhalt zu gebieten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Post des Netflix-Accounts sind nun die Zahlen 2 und 3 zu sehen, die an die offiziellen Zeichen der Elemente in der Avatar-Welt angelehnt sind. Die zwei wird von einem grünen Erdbändigerzeichen umrahmt, während die drei von roten Flammen des Feuerzeichens begleitet wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie macht Netflix mit Avatar weiter? Der Streaming-Riese Netflix spendiert Avatar: The Last Airbender zwei weitere Staffeln. Dies bestätigte der offizielle X.com-Account des Unternehmens kürzlich:

Netflix spendiert Avatar: The Last Airbender noch eine 2. und 3. Staffel – trotz großer Kritik aus der Fanbase der Cartoon-Vorlage. Sogar der erste neue Charakter ist bereits bestätigt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to