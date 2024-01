Fans von Avatar ärgern sich über die Netflix-Serie: „Entwicklung des Charakters zum Fenster rausgeworfen“

Trailer zu "Shadow Tactics: Blades of the Shogun".

Es bleibt abzuwarten, wie die Live-Action-Verfilmung am Ende mit diesem Aspekt von Sokka umgehen wird und ob die Entwicklung ganz gestrichen oder in abgeschwächter Form durchlaufen wird.

So könnte die Figur etwa immer noch eine Charakterentwicklung durchmachen, indem er Frauen zu Beginn unterschätzt und im Laufe der Serie eines Besseren belehrt wird. Die Änderung könnten damit zum Beispiel nur unangemessene Bemerkungen betreffen, die nicht in die Adaption übernommen werden.

Sokka ist mit dem Weltbild aufgewachsen, dass Männer Krieger sind, während Frauen zu Heilerinnen werden. In der Animationsserie ist er zu Beginn sexistisch, unterschätzt Frauen immer wieder. So etwa auch seine kleine Schwester.

Die Änderung an der Figur Sokka in der Netflix-Adaption „Avatar – Der Herr der Elemente“ verärgert die Fans. Ihrer Meinung nach gehe damit eine wichtige Charakterentwicklung verloren.

