Die Macher von Fortnite haben offenbar herausgefunden, wie teuer ein Shop sein darf, bevor es Gamern zu viel ist

Allerdings hat Epic hier noch deutlich mehr verlangt, als es bei Blizzard der Fall war. Im Shop von Diablo 4 wogen die teuersten Pakete so schwer, wie jetzt die vergünstigte Version der Autos in Rocket Racer. Zu meiner Schmach muss ich gestehen, dass ich mindestens einen dieser Shop-Skins für 25 € gekauft habe .

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Epic Games bieten mittlerweile etliche weitere Spiele an. Darunter Rocket League und Rocket Racing, einen Renn-Modus für Fortnite – bei denen es virtuelle Auto-Skins zu kaufen gibt. Die Preise im Shop waren aber so unverschämt, dass sich die Spieler laut beschweren und Epic nun reagiert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to