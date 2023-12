Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden Rocket-Racing-Modus in Fortnite. Wie fandet ihr bislang den LEGO-Modus? Seid ihr gespannt auf den Festival-Modus? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Mit dem Start des neuen Modus dürft ihr laut Leak (via twitter.com ) den Skin „Jacky“ freischalten, doch erst, wenn ihr den Gold-Rang erreicht habt. Ob dies tatsächlich stimmt, ist nicht zweifelsfrei bestätigt, doch schon mit LEGO Fortnite haben die Entwickler ein kostenloses Skin-Paket für alle Spieler in den Shop gepackt.

Das Motto lautet „drifte, fliege und booste mit deinen Freunden auf einer wachsenden Auswahl an Strecken“. Es sollen zudem in zukünftigen Updates weitere Anpassungen geben, um euren Rennwagen zu gestalten, die sogar im neuen Battle Pass von Chapter 5 Season 1 verdient werden können.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Zwei offizielle und vor allem neue Modi von Epic Games stehen noch auf „Coming Soon“, was „Demnächst“ heißt. Bei Rocket Racing steht seit dem Release des LEGO-Modus auf „In 1 Tag“ es ist also sicher das Rocket Racing heute erscheint.

Fortnite bringt heute einen neuen Modus auf den Markt, um seine Spieler in Chapter 5 weiterhin zu unterhalten. Diesmal ist Rocket Racing dran. Was ihr zum Release des Rennmodus wissen solltet, erfahrt ihr bei unserer Übersicht mit Trailer.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to