Fortnite: Der neue Battle Pass in Chapter 5 Season 1 – Alle Skins und Belohnungen

Allerdings sind manche Belohnungen an Level-Vorgaben gekoppelt. Ihr könnt also nicht beispielsweise direkt den Level-100-Skin Valeria kriegen, sondern müsst erst bestimmte Level zuvor erreichen.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Das ist in Fortnite los: In Fortnite hat Epic Games ein großes Live-Event auf die Beine gestellt, in dem nicht nur Eminem einen kurzen Auftritt hatte, sondern Epic Games selbst drei brandneue Modi auf die Beine gestellt hat , die zeitversetzt im Laufe der Season erscheinen sollen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to