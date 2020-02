5 der besten Horror-Maps in Fortnite – Mit Map-Code

Hier zeigen wir euch ein paar der besten Horror-Maps für Fortnite. Mit Codes für den Kreativmodus in Fortnite könnt ihr an gruseligen Horror-Spielen teilnehmen. Wie man die Codes benutzt, erfahrt ihr ebenfalls hier.

Was sind das für Spiele? Fortnite bietet Spielern die Möglichkeit an, im Kreativmodus ihre eigenen Welten zu entwerfen. Das können sein:

Rennstrecken

Minigames

Parkours

Versteck-Spiele

Horror-Games

Ihr habt die Möglichkeit, den Code einer Map in Fortnite einzugeben und euch dann auf der Map auszutoben.

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen und müsst dafür nichts zahlen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einer Insel

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Danach könnt ihr euren gewünschten Code eingeben und die Insel laden

Hier müsst ihr interagieren, um den Code einzugeben

5 Fortnite Horror-Maps mit Codes

Jetzt wisst ihr, wie ihr die Codes für den Kreativmodus eingeben könnt. Es fehlt nur noch an Ideen. Hier zeigen wir euch eine Auswahl der besten Horror-Maps, die Fortnite zu bieten hat. Die Bestenliste basiert auf Feedback der Spieler und persönlichen Präferenzen des Autors.

Was sind Horror-Maps? Bei diesen Fortnite-Maps wird es gruselig. Hier dreht sich alles darum, dass ihr euch erschrecken sollt.

Es handelt sich oft um dunkle Maps, bei denen ihr mit einer Taschenlampe den Weg suchen sollt. Es gibt Jump-Scares, eine gruselige Atmosphäre und erschreckende Geräusche.

Fortnite Horror-Map „Momo“ – Code 0796-8489-0508 (Multiplayer)

Die japanische Horror-Map von Momo wurde von Spieler Neverty7 erstellt. Momo ist eine Grusel-Figur, die Leute über die sozialen Medien terrorisierte. Momo machte auch schon Eltern und Kindern in Fornite-Videos Angst.

Nun gibt es in Fortnite sogar eine gruselige Map, in der sie sich befindet. Ihr arbeitet euch, mit einer Taschenlampe ausgerüstet, durch die verschiedenen Räume.

Die Atmosphäre ist ziemlich schaurig und es gibt eine Menge Jumpscares. Diese Map wird euch sicher einige Male erschrecken.

Fortnite Horror-Escape-Map „Irrenanstalt“ – Code 9957-4857-6309 (2 Player)

Diese Horror-Map zeichnet sich durch ihre Geschichte aus. Erstellt wurde sie von Spieler SundayCW.

Ihr könnt diese Grusel-Story zu zweit durchspielen. Mit Rätseln arbeitet ihr euch durch die Irrenanstalt, damit ihr entkommen könnt.

Es ist extrem dunkel in der Anstalt und die Geräusche sorgen für Aufschrecken. Ein paar Jumpscares wurden ebenfalls eingebaut.

Fortnite Horror-Map „Cursed Forest“ – Code 6024-5002-6192 (indirekter 3 Player)

Bei dieser Map befindet ihr euch in einem gruseligen Wald, der mit einigen Jumpscares ausgestattet ist. Sie wurde von Content-Creator TEAMIDOL erstellt.

Euer Auto hat den Geist aufgegeben und nun müsst ihr Hilfe suchen. Löst im Wald verschiedene Rätsel und findet die Grusel-Hütte. Passt aber auf: Jemand beobachtet euch!

Ihr könnt diese Map alleine durchspielen oder eure Freunde einladen damit sie zusehen und mithelfen können.

Fortnite Horror-Map „Halloween (Evil) Awaits 4.0“ – Code 4572-8950-8933 (Solo)

Diese gruselige Map wurde von JKR_JULIAN erstellt. Es handelt sich hierbei um eine Map, bei der eine Geschichte erzählt wird.

Ihr müsst zu einem verlassenen Haus, in dem es spukt. Dort könnt ihr verschiedene Rätsel lösen, um zur nächsten Stufe zu kommen. Es gibt einige unerwartete Schreck-Momente.

Diese Horror-Map eignet sich für Spieler, die sich nur leicht erschrecken möchten und gerne Rätsel lösen.

Fortnite Horror-Map „Die Geschichte von Oliver Whitlock“ – Code 3896-7727-6824 (Solo)

Diese Map wurde von Content-Creator Subcloning Gaming erstellt. Es handelt sich bei dieser Karte um eine Mischung aus Story, Grusel, Rätsel und Parkour.

Sie eignet sich also besonders für Spieler, die gerne Rätsel lösen und gut in Parkour-Maps sind.

Der bekannte YouTuber CourageJD hat diese Horror-Map ebenfalls gespielt und ein YouTube-Video dazu hochgeladen.

Kennt ihr weitere coole Horror-Maps für Fortnite, die wir in diese Liste aufnehmen sollen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare. Und sagt uns doch auch, welche Map euch von hier am besten gefallen hat.