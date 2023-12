LEGO Fortnite: Weichholz finden und was ihr damit bauen könnt

Falls Fortnite eigentlich so gar nicht euer Ding ist und ihr noch unschlüssig seid, keine Sorge – so geht es vermutlich einigen. Dadurch, dass der Modus kostenlos ist, kann man ihn aber ohne Bedenken ausprobieren.

An dem Sägewerk in eurer Siedlung könnt ihr das Weichholz zu Weichholzstäben verarbeiten, die ihr für manche Rezepte benötigt.

Wo finde ich das Dürretal? Das Dürretal ist eine warme bis heiße Region in LEGO Fortnite und ist erkennbar an den braunen Bereichen auf der Map. Das Weichholz erhaltet ihr dort von Kakteen, egal ob groß oder klein. Diese könnt ihr allerdings nicht mit einer normalen Waldaxt abbauen, sondern braucht dafür mindestens eine der Stufe „selten“.

Eine wichtige Ressource, um eure Siedlung und eure Ausrüstung in LEGO Fortnite aufzuwerten, ist das Weichholz. Wo ihr es findet und was ihr damit bauen könnt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to