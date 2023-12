LEGO Fortnite: Knorrenwurzel finden und was ihr damit bauen könnt

In LEGO Fortnite könnt ihr viele Materialien finden, um eure Siedlung bauen oder Ausrüstungen schmieden zu können. Eine wichtige Ressource ist die Knorrenwurzel. Wir zeigen euch, wo ihr sie finden und was ihr damit bauen könnt.

Wo finde ich Knorrenwurzel? Die Knorrenwurzel ist ein wichtiges Material in LEGO Fortnite, das jedoch nicht an der Oberfläche gefunden werden kann. Um Knorrenwurzeln zu finden, müsst ihr in den Untergrund in eine Höhle hinabsteigen und diese erkunden. Mit einer Fackel ausgerüstet sucht ihr dann an den Wänden gekräuselte Wurzeln. Diese Wurzeln sind Knorrenwurzeln und müssen nur noch von euch mit einer Axt abgebaut werden.

Wo finde ich eine Höhle? In LEGO Fortnite könnt ihr an zufälligen Orten auf eurer Map Höhlen finden, diese sind jedoch nicht schwer versteckt, sondern werden sogar von eurer Map markiert, wenn ihr zufällig an einer vorbeigekommen seid.

Höhlen beherbergen nützliche Dinge wie Pilze, Granit, Knorrenwurzeln oder auch Schatztruhen mit zufälligem Loot. Es lohnt sich also jede Höhle zu erkunden und hinzuschauen, doch nehmt eine Fackel mit. Höhlen sind stockdunkel und es könnten Gefahren auf euch lauern.

Wozu brauche ich Knorrenwurzel? Mit Knorrenwurzel könnt ihr an eurer Sägewerk herantreten und diese zu Knorrenwurzelstäben weiterverarbeiten. Diese Stäbe braucht ihr dann um wichtige Items oder eure Waffen herzustellen, die euer Überleben beim weiteren erkunden von LEGO Fortnite sichern.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Knorrenwurzeln von LEGO Fortnite.

