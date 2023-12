LEGO Fortnite: Marmor finden – Hier findet ihr die Ressource

In LEGO Fortnite könnt ihr Marmor finden, um eure Siedlung weiter auszubauen oder Ausrüstungen herstellen zu können. Wir zeigen euch, wo ihr das Material findet und was ihr damit bauen könnt.

Wo finde ich Marmor? Ihr findet Marmor in den Höhlen im Grasland. Ihr erkennt sie an einer kleinen Ansammlung von Felsen mit einem Eingang an einer Seite. Habt ihr eine Höhle entdeckt, wird sie daraufhin mit einem speziellen Symbol auf eurer Map angezeigt, sodass ihr sie immer wieder findet.

Höhlen befinden sich in solchen Felsen Ihr findet die Höhlen, die ihr schon entdeckt habt, anhand der Symbole wieder

In den Höhlen im Grasland findet ihr neben Skeletten, Skorpionen und Spinnen außerdem auch Knorrenwurzel und Marmor. Um den Marmor abbauen zu können, benötigt ihr mindestens eine Spitzhacke der Stufe „ungewöhnlich“.

Nehmt euch zudem eine Fackel, ein Schwert und ausreichend Essen mit. Schafft vorher Platz im Inventar, um viel Marmor und andere Materialien aus der Höhle mitzunehmen. Obendrein befinden sich oftmals Truhen mit nützlichem Loot in den Höhlen.

Bonustipp: Manchmal befindet sich der Marmor an den Decken in der Höhle, an die ihr nicht ohne weiteres drankommt. Packt euch also ein bisschen Holz ins Inventar, oder sammelt welches in der Höhle auf. Mit 2 Holz könnt ihr euch dann ganz einfach eine Treppe bauen (ihr findet Treppen unter „Bauteile“) und so auch den Marmor an höheren Stellen abbauen.

Die weißen Brocken in Grasland-Höhlen sind Marmor

Wofür brauche ich Marmor? Mit dem Marmor könnt ihr in LEGO Fortnite eure Siedlung aufwerten, sowie verschiedene Maschinen und Items craften. Ein paar von ihnen listen wir euch nachfolgend auf:

Steinzerkleinerer

Saftpresse

Edelsteinschneider

Aufbewahrungstruhen

Dekoration

Schmuck (zum Verbessern eurer Rüstung)

An dem Steinzerkleinerer könnt ihr den Marmor dann zu Marmorplatten weiterverarbeiten, die ihr für manche Rezepte benötigt.

Das waren alle wichtigen Infos zu dem Marmor in LEGO Fortnite. Habt ihr Wünsche für andere Guides? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.

Falls euch die Laufwege in dem Spiel zu lang sind, haben wir euch in diesem Guide ein paar coole Fortbewegungsmittel zusammengestellt, die ihr euch selbst bauen könnt: LEGO Fortnite: Fast Travel – so könnt ihr schneller reisen