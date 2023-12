LEGO Fortnite: Werkbank upgraden – So verbessert ihr sie auf selten und episch

Die Werkbank in LEGO Fortnite lässt sich dreimal aufwerten, von ungewöhnlich über selten bis hin zu episch. Wie ihr das macht und was ihr dafür braucht, verraten wir euch im Guide.

Wie werte ich meine Werkbank auf? Abgesehen von dem Standard-Modell der Werkbank gibt es 3 weitere Upgrades – ungewöhnlich, selten und episch. Um die Werkbank auf die Stufe „ungewöhnlich“ zu bringen, benötigt ihr 8 Planken und 3 Panzer.

Die Planken erhaltet ihr, wenn ihr Holz in eurem Sägewerk verarbeitet. Panzer bekommt ihr, wenn ihr die kugelartigen, rollenden Feinde erledigt, die ihr in der offenen Welt findet und „Roller“ heißen.

So wertet ihr eure Werkbank auf „selten“ auf: Um die nächste Stufe der Werkbank freizuschalten, benötigt ihr jetzt 4 Materialien. Diese erhaltet ihr einerseits in Höhlen, andererseits im Dürretal – eine Wüstenregion in LEGO Fortnite. Ihr erkennt sie an den braunen Bereichen auf eurer Map.

12 Knorrenwurzelstab (Verarbeitung von Knorrenwurzeln im Sägewerk)

15 Marmortafeln (Verarbeitung von Marmor im Steinzerkleinerer)

6 Sandklaue (bekommt ihr von den Wölfen im Dürretal)

3 Sandpanzer (bekommt ihr von den “Rollern” im Dürretal)

So wertet ihr eure Werkbank auf „episch“ auf: Für die dritte und epische Aufwertung eurer Werkbank benötigt ihr 3 Materialien, die einen größeren Aufwand erfordern. Dafür müsst ihr euer Werkzeug auf „selten“ upgraden und euch in Lavahöhlen begeben.

15 Kupferbarren (Verarbeitung von Kupfer und Brightcore aus Lavahöhlen im Metallschmelzofen)

25 Obsidiantafeln (Verarbeitung von Obsidian aus Lavahöhlen im Steinzerkleinerer)

1 Ungetüm-Schuppe (bekommt ihr z.B. von dem Golem im Grassland, wenn ihr ihn tötet)

Wofür sollte ich meine Werkbank aufwerten? Es ist durchaus sinnvoll, die Werkbank in LEGO Fortnite aufzuwerten, da ihr nur so bessere Ausrüstungsgegenstände erhaltet. So braucht ihr für einige Materialien in der Welt Werkzeuge, die eine höhere Stufe benötigen. Darüber hinaus gehen Werkzeuge seltener kaputt, je besser sie sind.

Aber aufgepasst: baut ihr euch mehrere Werkbänke in der Welt, in etwa um auch unterwegs Werkzeuge und Waffen bauen zu können, müsst ihr alle einzeln aufwerten. Das Upgrade eurer ersten Werkbank gilt nicht für weitere Werkbänke.

