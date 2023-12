LEGO Fortnite: Nacht überspringen? Bisher nur mit Trick

Ihr wollt in LEGO Fortnite die Nacht überspringen, um schnell weiterzuspielen? Durch Schlafen wie bei Minecraft geht es nicht, nur mit einem Trick.

Warum will man die Nacht überspringen? Oft wird LEGO Fortnite mit Minecraft verglichen. Denn auch in LEGO Fortnite erscheinen in der Nacht wütende Skelette und dazu kommt, dass die Temperaturen sinken. Wer nicht am Feuer sitzt oder sich wärmt, der verliert Herzen. Aus dem Grund will man die Nacht überspringen. Bisher funktioniert das nur mit einem Trick, den wir euch hier im Guide zeigen.

So könnt ihr die Nacht überspringen

Was müsst ihr tun? Da es keine offizielle Funktion zum Überspringen der Nacht gibt, wurden die Spieler kreativ und haben verschiedene Wege ausprobiert. Ein Trick, der bisher immer funktioniert, geht so:

Wenn es Nacht wird, dann begebt ihr euch in euer Dorf in euer Bett – So speichert ihr den aktuellen Fortschritt

Jetzt müsst ihr das Spiel verlassen und zurück in die Lobby gehen

Wenn ihr mit mehreren Spielern in einer Session seid, sollten alle das Spiel verlassen und zurück in die Lobby

Ladet jetzt in der Lobby erneut die eure Welt

Ihr werdet feststellen, dass sich die Tageszeit verändert hat und es nun wieder hell ist

Mit dem kleinen Trick könnt ihr euch also helfen, wenn ihr in der Nacht nicht spielen wollt.

Was wünschen die Spieler? Von Spielen wie Minecraft kennt man das: Wer in der Nacht nicht spielen möchte, der läuft mit seinen Mitspielern zu den Betten und legt sich schlafen. Nach wenigen Sekunden wird die Nacht dann übersprungen und alle wachen gemeinsam morgens auf.

Ähnliche Funktionen wünschen sich die Spieler auch für LEGO Fortnite. So schreibt Nutzer Zanteri auf Reddit: „Es ist ärgerlich, wahrscheinlich eine Möglichkeit, mit mehreren Spielern gleichzeitig umzugehen, aber ich wünschte, es gäbe noch eine Möglichkeit, die Nacht zu überspringen.“

Sobald es Möglichkeiten gibt, die Nacht ohne auszuloggen zu überspringen, werden wir diesen Artikel für euch mit der neuen Mechanik aktualisieren. Aktuell bleibt euch aber nur diese Methode, wenn ihr schnell die Nacht in LEGO Fortnite hinter euch bringen wollt.

