Spieler fürchten, dass LEGO Fortnite wieder verschwindet – Jetzt antworten die Entwickler

LEGO Fortnite kommt bei den Fans gut an. Doch das Gerücht, der Modus wäre nur kurze Zeit verfügbar, kocht in der Community immer wieder auf. Jetzt hat sich der Entwickler zu Wort gemeldet.

Was ist das für ein Gerücht? Fortnite ist bekannt für seine interessanten Spielmodi. Mit dem Battle Royal Modus schaffte das Spiel zwar seinen Durchbruch, doch seit dem gab es eine Unzahl an neuen Spielmodi. Fortnite bietet seinen Spielern inzwischen sogar die Möglichkeit, eigene Spielmodi zu erstellen und sie online mit Freunden zu spielen.

Viele der offiziellen Fortnite Spielmodi sind nur von kurzer Dauer – Sie werden in Fortnite „Limited Time Modes (LTM)“ genannt. Es gab in der Vergangenheit zum Beispiel einen 50 vs. 50 Modus oder einen Modus, der dir bei jeder Eliminierung eine schlechtere Waffe gab. Diese Modi waren allesamt nur für eine gewisse Zeit verfügbar, nun hält sich das Gerücht, dass dies auch für die neuen Modi, LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival gilt.

Falls ihr euch einen Eindruck von dem Modus verschaffen wollt, seht ihr hier den Trailer:

Die Fans wollen, dass LEGO Fortnite bleibt und die Entwickler antworten

Warum wollen die Fans, dass LEGO Fortnite bleibt? LEGO Fortnite kommt bei den Spielern richtig gut an. Mehr als 2,4 Millionen Spieler haben den Modus zur selben Zeit gespielt. Das sind mehr als in den anderen Modi wie „Battle Royal“ und „Zero Build“ sowie deren jeweilige „Ranked“-Versionen zusammen.

Der Modus ist vor allem beliebt, weil ihr euch nicht wie in allen anderen bisher verfügbare Modi bekämpft. Stattdessen arbeitet ihr mit bis zu sieben weiteren Spielern in einem Minecraft-ähnlichen Setting zusammen. Das kommt bei den Fans anscheinend richtig gut an, denn es gab inzwischen so viele Fragen, ob der Modus nur zeitlich begrenzt sei, dass die Entwickler sich jetzt äußerten.

Bleibt LEGO Fortnite für immer? Auf Twitter äußerten sich die Entwickler zu den Wünschen der Fans. LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival sind keine zeitlich limitierten Modi. Alle 3 Spielmodi bleiben im Spiel. Es kommt sogar noch besser für die Fans von LEGO Fortnite und Co., die Modi sollen auch regelmäßige Updates erhalten und laufen bei Fortnite als gänzlich neue Spiele. Für neuen Content ist also gesorgt.

Die Fans auf Twitter freuen sich über die Zusagen der Entwickler, wünschen sich, aber auch andere, zeitbegrenzte Modi zurück. Vor allem der Modus „Fortnite Impostors – Trust Nobody“ sammelt viele Likes. Der Modus war eine Hommage an den Spielhit „Among Us“.

Unser MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat zuletzt erklärt, warum der LEGO Fortnite Modus sogar Gegner von Battle Royals zu Fortnite-Spielern werden lässt.