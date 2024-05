Spieler fragt, ob er die Grafikkarte gegen ein älteres Modell tauschen sollte – Andere raten: „Definitiv!“

Ein Spieler bekommt eine gebrauchte GTX 1070 geschenkt. Obwohl das Modell mehr Leistung als seine jüngere Grafikkarte bietet, fragt er sich dennoch, ob das Upgrade sinnvoll ist.

Ein Upgrade für den eigenen Gaming-PC kann je nach Hardware-Komponente unterschiedlich stark ausfallen. Hinzu kommen noch Kosten, die das Aufrüst-Budget schnell sprengen können und auch als Anfänger beim PC-Zusammenbau schnell übersehen werden können.

Ein Spieler hatte jetzt das große Glück, eine GTX 1070 geschenkt zu bekommen. Obwohl die Grafikkarte für mehr Leistung in seinem Rechner sorgen würde, ist sich der Spieler aufgrund der Krypto-Mining-Vergangenheit der Hardware unsicher, ob er sie wirklich verwenden soll.

Gebrauchte Mining-Grafikkarte als sinnvolles Upgrade?

Was für eine Grafikkarte ist das? Der Spieler GmVik3 berichtet auf Reddit von einem Geschenk seines Onkels. Dieser hat ihm eine gebrauchte GameRock GeForce GTX 1070 mit 8 GB Videospeicher überlassen. Seiner Aussage nach wurde die Nvidia-Grafikkarte für Krypto-Mining verwendet.

Da in seinem Gaming-PC eine schwächere GTX 1650 Super steckt, fragt er die Community, ob sich das Upgrade wirklich lohnt, obwohl die GTX 1070 bereits 8 Jahre alt ist und für Mining genutzt wurde. Ein Platzproblem beim Einbau, wie ein anderer User es erleben musste, hat er hingegen nicht zu befürchten.

„Mein Onkel hat mir seine alte gebrauchte Mining GTX 1070 8 GB geschenkt. Soll ich meine GTX 1650 Super durch sie ersetzen?“ GmVik3 auf Reddit

Andere User weisen GmVik3 darauf hin, dass die GTX 1070 trotz ihres hohen Alters über 8 GB Videospeicher verfügt und damit doppelt so viel Speicher wie die 1650 Super mit nur 4 GB bietet. Die GTX 1070 hat dadurch bei modernen Spielen mit hochauflösenden Texturen einen Vorteil.

Auf die Frage des Spielers antwortet bmyvalntine in seinem Kommentar ganz klar:

„Definitiv. Verdoppelung des Videospeichers und eine deutliche Steigerung der Rohleistung.“

Wie stark wäre das Upgrade? Dank ihrer höheren Rohleistung und dem doppelten Speicher schlägt das ältere Modell von Juni 2016 ihren Vorgänger aus dem November 2019 im direkten Leistungsvergleich, vorausgesetzt man schließt die Grafikkarte nicht falsch an und erhält viel weniger FPS als erwartet.

In einer Rangliste auf techpowerup.com findet sich eine Rangliste, die beide Modelle beinhaltet und somit eine genaue Gegenüberstellung ermöglicht. Die Kollegen überprüften unter anderem die durchschnittlichen FPS, die die Karten in unterschiedlichen Auflösungen erreichten.

1920×1080 (Full-HD)

GTX 1650 Super: 68.7 FPS

GTX 1070: 87.1 FPS

2560×1440 (WQHD)

GTX 1650 Super: 46.8 FPS

GTX 1070: 60.2 FPS

3840×2160 (4K Ultra HD)

GTX 1650 Super: 23.3 FPS

GTX 1070: 32.2 FPS

Unabhängig von der gewählten Auflösung rechnet die GTX 1070 immer schneller als ihr Nachfolger. In Full-HD sind es über 26 %, in WQHD mehr als 28 % und in 4K Ultra HD sogar 38 % mehr FPS.

Während beide Karten in Full-HD genügend Leistung für ein ruckelfreies Spielerlebnis liefern, erreicht in WQHD nur die 1070 die magische 60 FPS-Grenze. In 4K Ultra HD sind es immerhin noch vertretbare 32.2 FPS. Mit 46.8 bzw. 23.3 FPS muss sich die 1650 Super deutlich geschlagen geben.

Was spricht gegen den Tausch? Bezogen auf die Leistung spricht nichts gegen den Einbau der GTX 1070. Bleibt die Frage, ob die Karte durch das Mining Schaden genommen hat und vorzeitig ausfallen könnte, wenn beispielsweise deren Kühlung durch eine schlechte Verkabelung ungenügend war.

Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden, da unklar ist, mit welchen Spezifikationen die Karte beim Mining betrieben worden ist. Viele Miner takten ihre Grafikkarten herunter und achten auf eine gute Kühlung der Komponenten, um sie möglichst stromsparend und effizient zu betreiben.

Ist dies gegeben, sorgt eine gleichmäßige Auslastung des Videospeichers beim Mining für durchaus weniger Verschleiß der Hardware als beim herkömmlichen Spielen, bei der eine Grafikkarte unterschiedlich stark beansprucht wird.

Möchte GmVik3 auf Nummer sicher gehen, könnte er seine 1650 Super behalten und diese wieder einbauen, falls die 1070 unerwartet ausfallen sollte.

Der Spieler kann sich glücklich schätzen eine Grafikkarte geschenkt bekommen zu haben, die schneller als sein eigenes Modell ist. Ungeachtet ihrer Mining-Vergangenheit stellt die GTX 1070 damit ein kostenloses Upgrade dar. Falls man aber viel Geld in eine neue Grafikkarte investiert, sollte man auch beim Zubehör nicht sparen: Gamer kauft sich für 500 $ eine Grafikkarte, um sie dann mit einem halben Bleistift für ein paar Cent abzusichern