Bastler sind entsetzt: Gamer hat 17 Lüfter in seinem PC, drückt sich aber um eine ordentliche Verkabelung

Auf Reddit präsentiert ein User seinen Gaming-PC mit 17 Lüftern. Bastler in der Community sind fassungslos, als sie Bilder von der dahinterliegenden Verkabelung sehen. Ein sauberes Kabelmanagement sucht man hier vergebens.

Ein ordentlich verkabelter Computer sieht nicht nur besser aus. Bei einem Problem oder Upgrade von Hardware erleichtert ein aufgeräumtes Kabelmanagement die Fehlersuche bzw. die Umbauarbeiten.

Der User in diesem Beitrag hält davon aber gar nichts. Er hat sage und schreibe 17 Lüfter in seinem Gaming-PC verbaut. Doch an eine ordentliche Verkabelung hat er dabei nicht gedacht. Wir zeigen euch seinen Kabelsalat und Tipps aus der Community, um es beim nächsten Mal besser zu machen.

Kabelmanagement für 17 Lüfter? – „Das ist die Mühe nicht wert!“

Um was für einen Computer geht es in dem Reddit-Beitrag? Der User „FireNinja743“ hat mehrere Bilder vom Innenleben seines Gaming-PCs mit der Community geteilt. Er nutzt den Rechner hauptsächlich für Spiele und Programme, die er für die Arbeit braucht. Wie er selbst sagt, wollte er den Luftstrom im Betrieb spüren können und hat dafür unglaubliche 17 Lüfter in seinem PC verbaut.

Wo befinden sich die Lüfter in seinem Gehäuse? Die insgesamt 17 Lüfter hat der Gamer im gesamten Rechner an verschiedenen Positionen eingebaut. Diese wurden mit einer Ausnahme auch alle fest montiert. Für die hohe Anzahl an Lüftern wirkt das Corsair 5000D Gehäuse sehr aufgeräumt:

3x in der Gehäuse-Front

1x in der Rückseite

3x in der Seitenwand

6x am Radiator der All-In-One Wasserkühlung der CPU

3x zusätzliche Lüfter für die Grafikkarte (2x unter der Karte und 1x lose im schrägen Winkel)

1x für RAM-Kühlung

Zählt man die Lüfter der Grafikkarte und vom Mainboard-Chipsatz dazu, kommt man in Summe auf unfassbare 22 Stück. Der User in diesem Beitrag hat nicht so viele Lüfter in seinem PC, aber dafür umso mehr Kühler.

Warum sind so viele Lüfter ein Problem bei der Verkabelung? Auf den ersten Blick sieht sein Gaming-PC sehr ordentlich aus. Auf der Rückseite des Mainboards wird dann aber das wahre Ausmaß an Kabeln erkennbar.

Neben den ganzen Kabeln für Lüfter treffen hier auch noch Kabel für RGB-Beleuchtung, Stromversorgung der einzelnen Hardware-Komponenten durch das Netzteil und SATA-Datenkabel zusammen. Zu allem Überfluss steckt mitten in diesem unübersichtlichen Kabelsalat auch noch eine SATA-SSD. Man kann aber auch noch fauler sein und seine SSD gar nicht erst aus der Verpackung nehmen.

Da er konsequent auf ein sauberes Verlegen verzichtet hat, gibt es überhaupt keine Übersicht. Die einzelne Zuordnung eines Kabels ist nicht ohne weiteres möglich.

Hat der Rechner dadurch Probleme oder Nachteile im Betrieb? Laut Aussage des Besitzers läuft sein Gaming-PC einwandfrei. Auch das nicht vorhandene Kabelmanagement scheint ihn nicht zu stören. Solange er die Seitenwand vom Gehäuse schließen kann, sagt er „ist es die Mühe nicht wert“. Erst bei einem späteren Mainboard-Wechsel könne er sich vorstellen, alle Kabel endlich ordentlich zu verlegen.

Bastler aus der Community wollen helfen

Viele Kommentare unter dem Beitrag drehen sich um Tipps, wie man das Problem mit den vielen Kabeln lösen könnte. Die meistgenannten Ratschläge lauten:

Das naheliegendste, die gesamte Verkabelung auflösen und nochmal sauber von vorne beginnen

Verwendung von Kabelbindern, um mehr Ordnung zu schaffen und Kabel besser zu bündeln

Einsatz von Lüfter-Hubs für die Stromversorgung. Diese können auf der Rückseite des Mainboards platziert werden. Die Lüfter lassen sich so besser zuordnen und Kabelwege werden kürzer.

Lüfter-Anzahl reduzieren. Insbesondere die 3 zusätzlichen Lüfter für die Grafikkarte sehen viele als nutzlos an. Diese haben einen eher negativen Einfluss auf den Airflow im Gehäuse. Lüfter in Front und Rückseite sowie optional im Deckel sorgen in der Regel für einen vernünftigen Luftstrom, der alle Bauteile im Rechner erreicht.

RAM-Kühlung ausbauen. „FireNinja743“, erwähnt, dass er seinen Arbeitsspeicher übertaktet hat. Ob dies aber zwingend eine aktive Kühlung voraussetzt, ist fraglich.

Verzicht auf RGB-Elemente. Würde er die RGB-Leuchtmittel verringern, reduziert das automatisch die Kabelmenge.

Das Netzteil durch ein modulares Modell austauschen. Man schließt nur die Stromkabel an, die auch wirklich benötigt werden. Der User gibt an, ein solches Netzteil zu verwenden. Leider greift der Vorteil bei ihm nicht, da er alle Stromkabel benötigt. Hier empfehlen wir euch ein modulares Netzteil mit einem genialen Feature, das euch jede Menge Zeit und Nerven spart.

Tausch der SATA-SSDs gegen M.2-Modelle, vorausgesetzt sein Mainboard verfügt über die entsprechende Schnittstelle. Somit würden Strom- und Datenkabel ersatzlos wegfallen.

Viele der Tipps lassen sich relativ einfach und schnell umsetzen. Bei einigen Empfehlungen müsste der Gamer zusätzlich etwas Geld in die Hand nehmen, um für ein besseres Kabelmanagement zu sorgen.

Was sagt ihr zu diesem Kabelsalat? Könnt ihr den User verstehen? Oder sind eure Gaming-PCs ideal verkabelt?

Wenn man eine alte Mikrowelle als PC-Gehäuse verwendet, sollte man besonders gut auf eine ordentliche Verkabelung achten:

