„Das Spiel läuft sogar auf einer Mikrowelle“ – Gamer nutzt Küchengerät als PC-Gehäuse

Kann man das System auf diese Weise bedenkenlos nutzen? „MeanCoach“ hat in seinem Beitrag keine Angaben zur verwendeten Hardware gemacht. Je leistungsstärker einzelne Komponenten sind, desto mehr Abwärme erzeugen sie. In regulären PC-Gehäusen werden Lüftern feste Montageplätze vorgegeben. Man kann meistens bei der Anzahl und Anordnung leicht variieren. Aber bei korrektem Einbau ist immer sichergestellt, dass der dadurch entstehende Luftstrom die verbaute Hardware kühlt.

Wie wurde das Problem der Anschlusskabel gelöst? Es gibt leider keine Bilder von der Rückseite oder den Seitenwänden, um sich die Lösung im Detail anzuschauen. Bei genauerem Hinsehen kann man allerdings sehen, dass der Besitzer im Bereich der Grafikkartenanschlüsse eine Öffnung in die Seitenwand gemacht hat. An dieser Stelle werden alle benötigten Kabel nach außen und dann hinter die Mikrowelle geführt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum ist das Foto des Mikrowellenherds so kurios? Ein Bastler kam auf die kreative Idee, das Küchengerät in ein PC-Gehäuse umzuwandeln. Auf weiteren Bildern kann man sehr gut das Mainboard, die Grafikkarte und vor allem die bunt leuchtenden RGB-Lüfter erkennen. Auf einem Wandregal stehend, zieht diese geniale Konstruktion alle Blicke auf sich. Ein anderer Nutzer hängt sich statt einer Mikrowelle lieber alte Mainboards an die Wand.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

PC-Bastler gehen aber noch weiter und zweckentfremden normale Gegenstände im Haushalt für ihre kreativen PC-Bauten. Was eine alte Mikrowelle mit einem Gaming-PC zu tun hat, zeigen wir euch in diesem Beitrag.

Insert

You are going to send email to