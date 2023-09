Nutzer kauft Hardware, die keiner mehr braucht, macht daraus schicke Wand-Deko

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Was ist Upcycling? Die Idee, alten Gegenständen ein neues Leben zu schenken, existiert schon länger. Defekte und nicht mehr benötigte Sachen werden nicht einfach entsorgt und zurück in den Rohstoff-Kreislauf überführt.

Wie wurden die Mainboards an der Wand befestigt? Auf die genaue Vorgehensweise wird im Beitrag nicht eingegangen. Auf dem Foto erkennt man aber weiße Platten/Rahmen, auf denen sämtliche Mainboards befestigt wurden. Diese Platten/Rahmen hat der kreative Nutzer wiederum an der Zimmerwand angebracht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist auf dem Bild zu sehen? In den Kommentaren erklärt er, dass dies das Gaming-Setup von einem Freund sei. In mehreren Anordnungen hat sein Kumpel derzeit 14 alte Mainboards unterschiedlicher Modelle direkt über seinem Schreibtisch aufgehängt. Direkt daneben hat er außerdem seinen Gaming-PC mit einer Wandhalterung montiert.

Was ist das Problem bei Elektro-Geräten? Handy, Tablet, Notebook und auch Computer werden oft lange vor Ende des normalen Lebenszyklus entsorgt. Diese können zwar effizient recycelt werden, landen aber viel zu oft in der Schublade und werden dort vergessen. Ein User auf Reddit zeigt nun, wie er die Lebensdauer von Hardware durch die Weiterverwendung als Dekoration verlängert.

Insert

You are going to send email to