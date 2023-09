Gamer baut ultimative Prozessor-Kühlung, nutzt die ganzen nervigen Boxed-Kühler, die eh keiner braucht

Auf Reddit teilt ein Nutzer das Bild eines riesigen CPU-Kühlers mit der Community. Der Kühl-Turm besteht aus mehreren Intel-Boxed-Modellen. Diese ragen übereinander liegend weit über den Gehäuserand hinaus.

Gamer und PC-Enthusiasten streben nach immer besseren Lösungen, um ihre leistungsstarken PCs ausreichend zu kühlen und die hohen Temperaturen im Griff zu behalten. Als PCs noch keine Seitenwände aus Glas kannten und im öden Beige-Farbton daherkamen, waren Standard-Kühler von Intel und AMD weit verbreitet, sogenannte Boxed-Modelle.

Der Vorteil beim Prozessorkauf in der Boxed-Variante liegt vor allem an der Herstellergarantie, die in der Regel über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung von zwei Jahren hinaus geht. Die beigelegten Kühler waren also oft nicht der vorrangige Kaufgrund und landeten daher meistens unausgepackt in irgendeiner Ecke oder lagen störend auf dem Schreibtisch herum.

Besonders die älteren Modelle der Boxed-Kühler wurden von weitaus besseren und vor allem schickeren Modellen verschiedener Hersteller übertroffen. Was man mit den nervigen Boxed-Kühlern trotzdem noch anstellen kann, zeigen wir euch in diesem Beitrag.

Immerhin: Intel verbessert endlich seine unbeliebten Boxed-Kühler

Der schiefe Turm von Intel

Was für einen Kühler zeigt das Foto? Der User „hartigan99“ hat im offiziellen Subreddit „PC Master Race“ das Bild eines besonderen Prozessor-Kühlers gepostet. Es handelt sich dabei um eine Kreation aus mehreren Standard-Kühlern des CPU-Herstellers Intel.

Wie setzt sich die riesige Kühler-Konstruktion im Detail zusammen? Die einzelnen Kühlkörper wurden übereinandergesetzt und durch Kabelbinder miteinander verbunden. Am oberen Ende befindet sich ein Lüfter, der zum Lieferumfang eines Kühlers dazugehört. Der unterste Kühler im Turm wurde auf herkömmliche Weise installiert. Dieser sitzt direkt auf dem Prozessor und ist durch seine 4 Plastikstifte mit der Backplate verbunden.

Das ganze Gebilde könnt ihr euch hier ansehen:

Wofür dient die Backplate? Die Backplate ist eine Platte, die auf der Rückseite des Mainboards befestigt ist. Sie dient zur Befestigung des CPU-Kühlers. Durch den sicheren Halt soll sie vor Schäden durch zu schwere Kühler-Modelle schützen. Bei dem vorliegenden Gebilde und seinem Gesamtgewicht aus mindestens 8 Kühlern mag bezweifelt werden, dass der Schutz noch ausreichend ist.

Die Zuverlässigkeit bleibt ungeklärt

Arbeitet dieser Zusammenbau zuverlässig? Über die Effizienz der Kühler-Formation verliert der Ersteller des Beitrags kein Wort. Es ist unklar, ob zwischen den einzelnen Boxed-Kühlern genügend Kontakt besteht, um die Wärme der CPU vernünftig abzuführen.

Für eine bessere Wärme-Übertragung von der Oberseite des Prozessors hin zum Kühlkörper verwendet man normalerweise Wärmeleitpaste. Denkbar wäre es, diese für eine effizientere Übertragung auch zwischen den einzelnen Kühlern zu verwenden.

Bringt der montierte Lüfter einen Vorteil? Nein, nicht wirklich. Man kann davon ausgehen, dass die abgeführte Wärme gar nicht erst ganz oben beim Lüfter ankommt. Der Hauptwärmeaustausch erfolgt viel eher passiv durch die weit darunter liegenden Kühlkörper.

Je weiter die Wärmequelle entfernt ist, desto weniger effektiv ist die Wärmeableitung. Kühler mit Heatpipes, um die Wärme effektiv zu transportieren, sind heutzutage die wesentlich bessere Wahl.

Denkt aber auch generell daran, euren PC regelmäßig zu öffnen und den angefallenen Staub zu entfernen.

Wie steht es um die Robustheit der Konstruktion? Die Stabilität des Turms an sich darf auch bezweifelt werden. Er wird lediglich über Kabelbinder zusammengehalten und wird vermutlich in deutliche Schräglage kommen, wenn der PC nicht mehr auf der Seite liegend im Einsatz wäre.

Aufgrund der Höhe lässt sich außerdem das Gehäuse nicht mehr schließen. Das Seitenteil müsste entsprechend modifiziert werden.

Alles in allem ist dies mehr ein Spaß-Projekt als der ernsthafte Versuch ein System vernünftig zu kühlen. Die Gefahr eines Defekts ist sehr hoch. Für eure teure Hardware solltet ihr lieber auf die herkömmlichen Varianten der Kühler-Hersteller setzen.

Wie steht es um eure PC-Kühlung? Habt ihr auch selbst Hand angelegt und eine Eigenkonstruktion im Rechner stecken? Oder bleibt ihr lieber doch bei den normalen Hersteller-Modellen?

Die vorgestellte Lösung ist nicht gut, teure sind aber auch nicht immer besser