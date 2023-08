Ein Gamer nutzt eine große Klimaanlage, um seinen Gaming-PC zu kühlen. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend und auch der PC kann sich sehen lassen.

Wer einen Gaming-PC richtig nutzen möchte, muss die Hardware ordentlich kühlen. Und das ist nicht nur im Sommer wichtig, wenn draußen und in der Wohnung hohe Temperaturen herrschen.

Ein Gamer hat jetzt gezeigt, wie er seinen Gaming-PC auf extrem niedrige Temperaturen kühlt und damit zocken kann.

Spieler schließt seinen Gaming-PC an große Klimaanlage an

Wie hat er sein System eingerichtet? Der Nutzer erklärte auf reddit, dass er in einem leeren Raum in seinem Haus ein Büro einrichten wollte. Doch in dem Raum ist es eisig kalt, weil darüber direkt die Entlüftung der Klimaanlage hängt. Dann kam er auf die Idee, diese kalte Luft sinnvoller zu nutzen. So schreibt er selbst:

Die Sache mit diesem Raum ist, dass er direkt neben meiner 5-Tonnen-Lüftungsanlage liegt, die Entlüftung ist nur wenige Zentimeter vom Hauptkanal entfernt. Es ist eiskalt hier drinnen. Also kam ich auf die verrückte Idee, einen neuen wassergekühlten PC zu bauen, der die kalte Luft, die rund um die Uhr aus dem Raum strömt, nutzen würde, da ich in Florida lebe und meine Frau das Haus das ganze Jahr über bei 68F [etwa 19 Grad Celsius] haben möchte.

In einem zweiten Post auf reddit erklärte er, dass er mittlerweile seine Hardware auf 4 Grad Celsius heruntergekühlt hat. Jedoch ohne, dass das Wasser kondensiert. Das liege vor allem daran, weil die Luft durch die Klimaanlage entfeuchtet wird.

In seinem Rechner hat er fast ausschließlich Highend-Hardware verbaut:

CPU: Intel i9-13900KS,

Intel i9-13900KS, Grafikkarte: ASUS 4090 TUF OC

ASUS 4090 TUF OC Arbeitsspeicher: 2x24GB Teamgroup Delta Force DDR5-8200

2x24GB Teamgroup Delta Force DDR5-8200 Mainboard: ASUS ROG Z790

Dank seiner Einstellungen kann er das anspruchsvolle Cyberpunk 2077 mit eingeschaltetem Path Tracing bei über 60FPS und Ultrawide-Auflösung (3440×1440) spielen.

Warum ihr die Kühlung eures PCs nicht vernachlässigen solltet

Kühlung bietet viele Vorteile: Wenn Grafikkarte, Prozessor und Co. ins Arbeiten kommen, dann werden große Mengen an Wärme abgegeben. Wird euer PC sehr heiß, dann drosselt er die Leistung („Thermal Throttling“) oder schaltet sich im schlimmsten Fall ab. Dafür sorgen Sicherungen, die Hersteller in ihre Komponenten einbauen.

Obendrein könnt ihr mit einem gut gekühlten PC besser Overclocking betreiben, denn hier ist eine hervorragende Kühlung sehr wichtig.

Wichtige Tipps, wie ihr euren Gaming-PC kühl halten könnt, findet ihr auch in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO:

