Seine PS5 hielt nur fünf Minuten durch, bevor sie überhitzte – Die Überraschung kam, als er die Konsole öffnete

Ein Spieler kann mit seiner PS5 nur 5 Minuten lang spielen, da sie bereits überhitzt. Als er seine Konsole öffnet, findet er das Problem. Denn die PS5 ist von Innen verrostet, weswegen sie nicht mehr richtig kühlen kann.

Was ist das Problem? Der Spieler erzählte auf Reddit, wie er Marvel’s Spider-Man 2 zu spielen begann und nach ein paar Minuten im Spiel eine Warnung auf dem Bildschirm erschien, die besagte, dass seine Konsole zu heiß sei und sie deswegen herunterfahren müsse.

Der Spieler hatte den Verdacht, dass etwas mit seiner PS5 nicht in Ordnung sein könne. Aus diesem Grund öffnete er seine PS5 und stellte überrascht fest, dass die Lüftungsöffnung völlig verrostet ist.

Rost entsteht bei (zu) hoher Luftfeuchtigkeit im Raum

Warum setzt die PS5 Rost an? Das Problem ist tatsächlich nicht die Konsole, sondern der Wohnort des Spielers. Denn dieser verrät in einem weiteren Post, dass er in einem tropischen Land und direkt an der Küste wohnt.

Normalerweise kann eine hohe Luftfeuchtigkeit bereits dafür sorgen, dass Metall zu rosten beginnt. Im Fall des Nutzers kommt dann noch Salz hinzu, welches sich in der Luft vom Meer befindet. Und Salz begünstigt den Elektronenaustausch zwischen Metall und Sauerstoff und beschleunigt damit das Rosten.

Rost entsteht, wenn Eisen oder Stahl mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser in Berührung kommt. Und das ist in jedem Raum der Fall, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Viele Hersteller empfehlen, dass die relative Luftfeuchtigkeit im Raum 60 % nicht übersteigen sollte, weil dann das Risiko für Rost stark ansteigt.

Was kann man dagegen tun? Die Community empfiehlt ihm, sich einen Luftentfeuchter zu kaufen, damit seine Hardware keinen Rost mehr ansetzt. Denn sonst setzt die hohe Luftfeuchtigkeit seiner Konsole weiterhin zu.

Eine weitere Option wäre übrigens, eine Schutzschicht auf das Metall aufzutragen, die Rost auf dem Metall verhindert. Hier unterscheidet man zwischen aktiven und passiven Korrosionsschutz.

Und wenn man nicht am Meer wohnt? Grundsätzlich raten wir euch ebenfalls, regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in eurem Wohnraum zu kontrollieren. Eine Luftfeuchtigkeit kann nicht nur für Rost, sondern auch für eine erhöhte Schimmelbildung im Raum führen. Und das ist dann langfristig ein Gesundheitsrisiko.

