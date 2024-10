Für den Preis eines Sportwagens bekommt ihr jetzt den besten Desktop-PC der Welt mit RTX 4090

Die Firma Titan Computers verkauft Highend-Rechner. Für den vielleicht stärksten Desktop-PC der Welt zahlt ihr etwa 123.000 Euro. Für das Geld könntet ihr euch auch einen Urlaub oder einen Sportwagen kaufen.

Die Firma Titan Computers verkauft in den USA leistungsstarke Highend-Computer. Laut eigener Webseite zählt die Firma neben etlichen Universitäten, auch die NASA und mehrere US-Ministerien zu ihren Kunden.

Mit dem A900 hat man jetzt einen besonders leistungsstarken PC im Angebot, wenn nicht sogar den derzeit schnellsten PC, den ihr aktuell kaufen könnt. Für das Geld könnt ihr euch aber auch einen flotten Sportwagen kaufen.

Eine andere PC-Firma hatte mit seinen Luxus-PCs nicht ganz so viel Glück und Erfolg:

In der besten Ausstattung zahlt ihr rund 123.000 Euro

Was steckt in dem Rechner? In der Grundausstattung zahlt ihr für den Rechner „nur“ 7.975 US-Dollar. Das ist immer noch eine ganze Menge Geld, aber von den 120.000 Euro weit entfernt. Erst wenn ihr die volle Ausstattung mit 4 TB Arbeitsspeicher, der schnellsten CPU und flotter Nvidia-Grafikkarte wollt, dann zahlt ihr am Ende umgerechnet 123.000 Euro.

Wofür braucht man so einen Rechner? Die Firma Titan Computers erklärt, dass der Rechner sich vor allem an technische Experten und weniger an Gamer richtet. Als Anwendungsbeispiele nennt die Firma etwa Deep Learning, Datenanalyse, Medien-/Videostreaming, Cloud Gaming und Animation und Modellierung.

Beim A900 handelt es sich daher nicht unbedingt um ein Modell, welches man sich für Gaming unter oder auf den Schreibtisch stellt, um damit Call of Duty oder Baldurs Gate zu spielen. Das geht theoretisch auch problemlos, aber die Server-CPU von AMD bekommt ihr damit nicht ausgelastet.

Grundausstattung Volle Ausstattung CPU 2x AMD EPYC Genoa 9124, 32 Core / 64 Threads 2x AMD EPYC Genoa 9684X, 192 Cores/ 384 Threads Mainboard Gigabyte MZ73-LM1 AMD Epic, DP Server-Mainboard Gigabyte MZ73-LM1 AMD Epic, DP Server-Mainboard Arbeitsspeicher 64 GB 6144 GB (24x 256 GB) GPU Nvidia Quadro T400 4 GB GDDR6 2x RTX 4090, 24 GB GDDR6X Speicher 1 TB M.2 Nvme + 4 TB HDD 8 TB (2x 4 TB) + 4 TB HDD 7.975 US-Dollar (ca 7.352 Euro) 134.180,50 US-Dollar (ca. 123.00 Euro)

Was bekommt man sonst für so viel Geld? Für 123.000 Euro könnt ihr euch auch einen Sportwagen kaufen. Bereits der Porsche Taycan 4S kostet in der Grundausstattung 120.900 Euro. Alternativ zahlt ihr für den normalen Taycan rund 100.000 Euro und könnt dann die restlichen 20.000 Euro noch für Upgrades ausgeben. Oder ihr kauft euch mit dem BMW i7 eine schwere Limousine für 120.000 Euro.

