Deutsche Firma stellt Gaming-PC mit Nvidias RTX 4090 vor: Er wiegt 14 kg und kostet so viel wie ein kleines Auto

Viele Gamer sind durchaus bereit, viel Geld in ihr Hobby „Gaming“ zu investieren. Die deutsche Firma Mifcon hat jetzt einen Gaming-PC vorgestellt, der knapp 30.000 Euro kostet.

Mit der RTX 4090 bekommt ihr die derzeit schnellste Gaming-Grafikkarte für euer System. Der deutsche PC-Bauer Mifcom hat jetzt gleich 7 Stück davon in seinen neuen Gaming-PC „Big Boss“ verbaut (via mifcom.de).

Doch der Preis ist entsprechend hoch, denn der liegt bei 28.999 Euro. Dafür bekommt ihr schon ein kleines Auto oder könnt einen luxuriösen Urlaub kaufen.

Neuer Gaming-PC setzt nur auf Highend-Hardware

Was steckt in dem Gaming-PC? Mifcon verbaut nur Highend-Hardware in seinem neuen „Big Boss“-PC.

Prozessor: 64-core Ryzen Threadripper Pro 5995WX

64-core Ryzen Threadripper Pro 5995WX Grafikkarte: 7 x RTX 4090

7 x RTX 4090 Arbeitsspeicher : 128 GB

: 128 GB Speicher: 4 TB SSD (WD Black SN850X)

4 TB SSD (WD Black SN850X) Netzteil: 2x 2000W Super Flower Leadex

2x 2000W Super Flower Leadex Mainboard: ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II, AMD WRX80

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II, AMD WRX80 Kühlung: Wasserkühlung

Der ein oder andere von euch dürfte vermutlich enttäuscht sein. Denn Mifcon erklärt, dass man den Big Boss ohne coole RGB-Beleuchtung verkauft. Ihr bekommt für den Preis also nur die knallharte Performance und kein Leuchten und Blinken, wie ihr das von anderen Herstellern gewohnt seid.

Mit seinen 14,3 Kg ist der Gaming-PC auch nicht gerade leicht. Entweder braucht ihr einen stabilen Tisch oder ihr stellt den PC am besten gleich unter den Schreibtisch.

Wer soll sowas überhaupt kaufen? Der Gaming-PC richtet sich wenig überraschend nicht an Gamer, die abends zwei Runden Call of Duty zocken oder am liebsten Minecraft zocken.

Stattdessen richtet sich der „Big Boss“ an Personen, die einen Highend-PC etwa für Aufgaben wie Video-Rendering oder maschinelles Lernen benötigen. Und im professionellen Bereich sind dann rund 30.000 Euro für einen Gaming-PC gar nicht mehr so teuer, wie es vielleicht klingen mag.

Für die meisten Gamer dürfte bereits eine einzelne RTX 4090 mehr als ausreichend sein, die allein schon rund 1.600 Euro kostet. Doch mittlerweile fragen sich auch einige, ob sich der Kauf einer so teuren Grafikkarte überhaupt lohnt, wenn die GPU in einem Jahr schon wieder veraltet ist.

7 Grafikkarten verbrauchen jede Menge Strom und dürfte für einige zu teuer sein

Hohe Betriebskosten dürften ebenfalls abschrecken: Ohnehin hat der neue “Big Boss”-PC von Mifcon noch ein anderes “Problem” und das sind die Betriebskosten. 7 Grafikkarten und auch der Threadripper von AMD benötigen einiges an Strom und das dürfte die Stromkosten ordentlich in die Höhe treiben. Und in den letzten Monaten sind die Stromkosten stark angestiegen.

Andererseits: Wer sich einen Gaming-PC für 30.000 Euro in die Wohnung oder ins Büro stellen kann, der dürfte sich vermutlich auch nicht den Kopf über seine Stromrechnung zerbrechen.

Stromsparen im Alltag: Einige Gamer gehen dann doch eher dazu über, ein stromsparendes System zu nutzen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann erklärt in seinem Artikel, wie ihm sein neuer Gaming-PC jeden Monat Strom spart. Dabei ist der PC nicht sonderlich groß, reicht aber für den Alltag völlig aus. Den gesamten Artikel lest ihr direkt auf MeinMMO:

