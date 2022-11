Mein neuer PC ist so groß wie 2 Äpfel und spart mir jeden Monat 10 Euro Stromkosten

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Gibt es sonst noch Nachteile? Ein weiterer Nachteil ist, dass das System hörbar ist. Wenn ich arbeite oder tatsächlich spiele, höre ich das Gerät leicht bis mittelmäßig rauschen. Der Mini-PC ist damit etwa so laut wie mein Desktop-PC, der unter meinem Schreibtisch steht. Flüsterleise, wie eine Rezension das Modell auf Amazon beschreibt, ist das Teil also definitiv nicht.

Kann ich mit dem Mini-PC zocken? Der offensichtlichste Nachteil ist, dass so ein Mini-System nur bedingt zum Zocken taugt. Gaming mit 144 FPS in AAA-Titeln ist nicht möglich.

Wie viel verbraucht so ein Gaming-PC? In meinem Gaming-PC ist ein Ryzen 5 3600 und eine Radeon RX 6700 XT verbaut. Dazu kommt dann noch Arbeitsspeicher mit RGB-Beleuchtung, eine HDD und mehrere Lüfter, die ich im Rechner eingesetzt habe und ein CPU-Lüfter mit RGB. Im Leerlauf verbraucht der Rechner im Schnitt 100 Watt. Nutze ich das Gerät aktiv zum Arbeiten, dann werden es schnell 130 Watt.

Was ist das für ein Gerät? Ich hatte mir am Prime Day 2022 für rund 350 Euro den NiPoGi Mini-PC gekauft. Der ist etwa so groß wie 2 Äpfel nebeneinander und wird mit vorinstalliertem Windows 11, Strom- und HDMI-Kabel ausgeliefert. Im Inneren stecken

Deswegen hatte ich die Idee, mir einen Mini-PC zu kaufen. Die sind häufig nur so groß wie ein Buch oder eine Keksdose, sollen aber deutlich sparsamer sein und benötigen kaum Platz. Für mich daher eine Möglichkeit, im Alltag am PC Strom und Geld zu sparen .

In Deutschland steigen die Stromkosten stark an. Auch ich habe mich im Alltag umgesehen, wo ich noch Strom sparen könnte. Und da fiel mein Blick auf meinen Gaming-PC. Denn diesen nutze ich den ganzen Tag zum Arbeiten, doch die meiste Leistung benötige ich im Alltag überhaupt nicht.

