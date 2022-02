Kann es schaden, wenn ich die Steckdosenleiste am PC abschalte?

Grundsätzlich lohnt es sich aber immer, ein hochwertiges Netzteil zu kaufen. Bei sehr günstigen Netzteilen solltet ihr bisweilen vorsichtig sein, denn hier wird oft mehr versprochen als gehalten wird. So hatte etwa ComputerBase billige Netzteile getestet und dringend vom Kauf von No-Name-Geräten abgeraten, da hier die Mängel überwiegen (via computerbase.de ). Vor allem bei günstigen Geräten auf eBay solltet ihr vorsichtig sein.

Was ist mit dem Netzteil? In jedem Computer steckt ein Netzteil. Das Netzteil wandelt den Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom um. Außerdem sorgt das Netzteil dafür, dass jedes Bauteil mit der passenden Spannung versorgt wird.

MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt und ob das wirklich gefährlich ist, wenn man den Strom am Ende des Tages abschaltet.

Viele User haben ihren Gaming-PC an einer Steckdosenleiste angeschlossen. Denn häufig hat man neben dem PC noch Monitor oder andere Geräte und die eine Steckdose an der Wand reicht nicht für alle Geräte gleichzeitig aus.

Viele User haben ihren PC an einer Steckdosenleiste angeschlossen. Doch schadet das der Hardware, wenn man die Steckdose am Ende des Tages abschaltet?

Insert

You are going to send email to