5 Gründe, warum ihr euren Rechner nachts ausschalten solltet

Die meisten von euch dürften ihren PC so eingerichtet haben, dass sie auf ihrem Computer viele verschiedene Mitteilungen empfangen. Ob das nun E-Mails, Chats oder Aufgaben am PC sind, alle benötigen unsere Aufmerksamkeit – zumindest wirkt das immer so.

So erklärt etwa der Experte Brad Nichols dem Magazin „Reader‘s Digest“, dass man seinen Rechner zumindest einmal die Woche vollständig abschalten solle, wenn es wirklich nicht anders gehe (via rd.com ).

Jedoch solltet ihr nicht vergessen, dass ihr am Rechner oftmals noch etliche weitere Geräte angeschlossen habt. So verbrauchen etwa Drucker, Monitor oder USB-Hubs ebenfalls Strom. Je nach Anzahl kommt hier daher einiges zusammen.

So hatte etwa der spanischer Hersteller Panda Security festgestellt, dass 23 % aller Personen ihren Arbeitsrechner nie ausschalten (via pandasecurity.com ). Doch es gibt gute Gründe, warum ihr nicht nur euch selbst, sondern auch einmal eurem Rechner eine Ruhepause gönnen solltet.

