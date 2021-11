Im Gaming gibt es einen neuen Trend: die Blockchain und insbesondere NFT (Non Fungible Token). Es gibt mittlerweile einige Firmen, die auf NFT setzen, und die als „Unicorns“ gelten: Sie haben einen Marktwert von über einer Milliarde US-Dollar. Auch die großen etablierten Publisher flirten mit NFT. Was steckt dahinter?

Was sind NFTs eigentlich? NFT ist die Abkürzung für „Non Fungible Token“. Es ist ein geschütztes digitales Objekt, das auf der Technik „Blockchain“ basiert. Auf der Blockchain basieren auch Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin.

Ein NFT ist sowas wie ein limitiertes, digitales Sammel-Objekt. Es können Fotos, Videos, Audio-Files oder jede andere Art von digitalen Daten sein.

Im Wesentlichen kann man sich ein NFT wie ein vom Künstler als „Original“ signiertes Kunstwerk vorstellen:

Ohne eine Signatur ist eine Datei im Prinzip wertlos, weil sie beliebig vervielfältigt werden kann

Mit der Signatur wird daraus ein “authentisches” Werk, das den Wert besitzt, dem andere ihm beimessen.

So wie ein berühmtes Gemälde auf einer Auktion versteigert werden kann, werden auch NFTs auf Auktionsseiten angeboten: Ein NFT ist dann etwa das Bild eines Pixel-Affen, es sind die Clips einer Twitch-Streamerin wie Indiefoxx (Titelbild) oder ist es ein Video, das zeigt wie ein Basketballer-Star spektakulär dunkt.

Wie andere Sammelobjekte werden auch NFTs von manchen als „Geldanlage“ behandelt: Sie kaufen ein Kunstwerk in der Annahme, dass es im Wert steigt, und sie es zu einem späteren Zeitpunkt für mehr Geld weiterverkaufen können – ähnlich wie Aktien, die im Wert steigen oder fallen können.

Investor zahlt fast 70 Millionen $ für digitales Kunstwerk als NFT

Was ist das teuerste NFT, das bisher verkauft wurde? Im Jahr 2021 wurde das Kunstwerk „Everdays: The First 5000 Days“ im Auktions-Haus Christie’s versteigert. Es erzielte einen Wert von 69,3 Millionen US-Dollar, bezahlt wurde das Kunstwerk in der Währung Ether (via twitter).

Ein Programmierer und Krypto-Investor aus Singapur hatte sich das Kunstwerk geleistet, das eine Collage auf 5000 digitalen Bildern des Künstlers Mike „Beeple“ Winkelmann darstellt.

Brachte über im März 2021 über 69 Millionen US-Dollar.

NFT ist der neue Trend im Gaming – Es geht um riesige Summen

Was hat das mit Gaming zu tun? „NFT“ und die „Blockchain“ werden 2021 als die nächste große Entwicklung im Gaming gesehen. Es gibt in den USA mehrere neue Firmen, die Spiele entwickeln, die auf der Blockchain-Technologie basieren.

Wie die Wirtschafts-Seite Venturebeat meldet, gibt es bereits 4 Gaming-Firmen, die den Status „Unicorn“ erreicht haben. So nennt man es, wenn eine junge Firma bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar wert ist. Es sind die Firmen Animoca Brands, Mythical Games, Dapper Labs und Sky Mavis.

Erst vor zwei Jahren wurde die Firma „Forte“ gegründet. Sie möchte eine Plattform sein, die anderen Studios erlaubt, Blockchain-Spiele zu entwickeln und ihnen dafür die Technologie liefert. Bei einer Investtionsrunde wurde Forte auf 725 Millionen US-Dollar bewertet.

Dass ein junges Unternehmen in so kurzer Zeit eine derart hohe Bewertung erzielt, zeigt, wie ungeheuer viel Geld aktuell in diesem Geschäftsmodell und Themenfeld steckt.

Das NFT-Spiel Revv Racing von Animoca Brands lockt mit hohen Geldgewinnen.

Items besitzen – statt sie nur zu mieten

Warum glaubt man, dass dieses Modell so viel Geld bringt? Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass Spieler durch die Blockchain und NFT nun in einem Spiel Werte schaffen können, die bleibend sind und die Spieler wirklich besitzen:

Normalerweise kann ein Spieler nur Geld in ein Spiel stecken, indem er es kauft, ein Abonnement bezahlt oder Items im Cash-Shop erwirbt. Die Items gehören dem Spieler aber nicht: Ein besonders starkes Item in Diablo 2 Resurrected bleibt im Besitz von Blizzard. Man „mietet“ die Items nur.

Durch NFT soll es aber möglich werden, einen digitalen Gegenstand tatsächlich zu besitzen und es etwa an einen anderen Spieler zu verkaufen.

“Spielen”, um damit Geld zu verdienen – Games to Earn und die Leisure Economy

Die Seite Venturebeat spricht von einer „Leisure Economy“: Man kann mit dem Spiel Geld verdienen, indem man dort Items schafft oder erwirbt, die man an andere verkauft.

Die Blockchain und NFT werden als ein „nächster Schritt“ im Gaming gesehen. Gaming gilt auch bei branchenfremden Investoren als lukrativer Markt in der Unterhaltungs-Szene, weil es stark wächst. Aktuell wird der Marktwert von Gaming-Firmen durch technologische Trends und Buzzwords wie “Metaverse” weiter erhöht.

Eine Firma wie Roblox war zwischenzeitlich an der Börse mehr Geld wert als ein so etablierter Konzern wie Activision Blizzard.

Daher stecken Investoren viel Geld in das Themenfeld „NFT“ – auch etablierten Gaming-Studios wird jetzt immer wieder angeboten, im Bereich „NFT“ aktiv zu werden:

Der CEO von EA, Andrew WIlson, bezeichnete NFT und “Play-to-earn”-Spiele als die “Zukunft der Industrie” (via PCGamer)

Der Chef von Ubisoft, Yves Guillemot, glaubt, dass Blockchain und “Play to earn” dazu beitragen wird, die Industrie wachsen zu lassen (via vice).

Parallel dazu sieht man, wie “die Spieler” angesprochen werden sollen: Auf YouTube kuriseren bereits einige Videos, die aktuelle “NFT-Spiele” vorstellen. In den Videos geht es nicht darum, ob diese Spiele gut oder schlecht sind – es geht vor allem darum, wie man in diesen Spielen Geld verdienen kann.

Die Firmen bewerben NFT auch aktiv mit Werbe-Deals, indem sie populäre Twitch-Streamer ansprechen und ihnen ungeheuer viel Geld bieten.

Das große Thema bei NFT ist nicht “Ist das Spiel gut?” sondern “Wie verdien ich mit dem Spiel Geld?”

Es gibt viel Ablehnung gegen NFT, vor allem aus Umwelt-Gründen

Was ist die Kritik an NFT? Die Kritik an NFT ist dieselbe, wie an der Blockchain-Technik:

Es wird generell kritisiert, dass viel reale Energie aufgewendet wird, um virtuelle Gegenstände zu erschaffen – das heißt, die Technik belastet direkt die Umwelt.

Ein Artikel der Seite Wired berichtete 2019 etwa dass ein holländischer Künstler, der sechs NFT kreierte und verkaufte, in den wenigen Momenten der Auktion mehr Strom verbrauchte, als sein Studio in 2 Jahren benötigt (via wired).

Das hat den Umwelt bewussten Künstler schockiert:

Soviel zum CO2-Fußabdruck: In 10 Sekunden ging sein Energie-Verbrauch durch die Decke.

Kritisiert wird NFT auch, weil es bereits für einige „Kunst-Schwindel“ verwendet wurde, bei denen letztlich die Investoren um ihr Geld betrogen wurden.

Die Seite Kotaku zitiert unter anderem Chefs von Gaming-Studios, die sagen: NFT-Firmen hätten keine Ahnung und keinen Bezug zu Gaming. Es sei eine Blase, hinter der viel Geld stecke, die aber von Buzzwords wie „NFT“ oder „Metaverse“ lebte, die kaum ein Investor wirklich verstehe.

Die Gaming-Studios, die auf NFT setzten, würden rasch merken „Oh Gott, ich hab keine Ahnung, wie man ein Spiel entwickelt“ und sich dann bei erfahrenen Studios melden (via Kotaku).

Ein ehemaliger Entwickler von Dead by Daylight ist "stark gegen die Verbreitung von NFT".

Unter Spielern gibt es vielerorts eine starke Abneigung gegen NFT-Elemente. Häufig wird als Gegenargument angeführt, dass man „einen Haufen Geld für ein paar Pixel“ zahlen soll. Denn es ist den Spielern nicht ersichtlich, warum ein digitales Items plötzlich mehrere hundert oder tausend Euro kosten soll – sie sind die „normalen Preise“ in Cash-Shops gewohnt.

Es gibt auch schon einige Horror-Geschichte von NFT-Investments, die innerhalb von kurzer Zeit massiv an Wert verloren haben.

Es ist wie so oft bei Spekulationen. Letztlich gehen die Meinungen weit auseinander:

Einige glauben, NFT sind das „Neue Ding“, sie reden von exponentiellem Wachstum und enormen Wertsteigerungen. Man glaubt, etwaige Schwierigkeiten mit dem hohen Stromverbrauch würden sich lösen, wenn die Industrie komplett auf “grüne Energie” umschwenkt.

Andere glauben, NFT seien eine Blase, die jederzeit platzen könne. Und angesichts der Umweltschäden, die NFT derzeit verursachen, hoffen sie das auch.

Aktuell sind NFT für einige Spieler jedenfalls wie ein rotes Tuch:

