Neues MMORPG mixt Old-School-Gameplay mit Bossen, die Bitcoins droppen

Mit RISE Online ist ein neues MMORPG in die Beta gestartet, dass sich wie ein alter Klassiker mit schicker Grafik spielen soll. Es wird der geistige Nachfolger von Knight Online, ein MMORPG, dass vor allem in Osteuropa und der Türkei beliebt ist. Dank der Blockchain-Technologie sollt ihr jedoch Bitcoins und andere Kryptowährungen verdienen können.

Was ist das für ein Spiel? RISE Online ist ein klassisches Themepark-MMORPG. Es wird Free2Play und macht im Gameplay im Grunde nichts anders, als sein Vorgänger Knight Online:

Ihr erschafft euren Helden aus den Klassen Krieger, Magier, Dieb und Priester

NPCs vergeben Quests, die ihr dann erledigen müsst

Ihr müsst gegen Monster kämpfen, um an bessere Items und Erfahrungspunkte zu kommen

Es gibt verschiedene Dungeons und ein Crafting-System

PvP findet in speziellen Gebieten statt. Hierbei bekämpfen sich zwei verfeindete Königreiche

Es gibt verschiedene Mounts und Pets

Ihr könnt euch einer Gilde anschließen

Allerdings setzt RISE Online auf die Unreal Engine 4 und eine modernere Grafik. Außerdem wird es eine Integration in die Blockchain-Technologie geben, sodass ihr in dem Spiel echtes Geld verdienen könnt.

Wie funktioniert das mit dem Geldverdienen? Das neue MMORPG setzt auf NFTs und Kryptowährungen wie Bitcoin:

Es wird die Roco-Tokens geben. Die werden von allen Monstern gedroppt und mit ihnen können Items in einem speziellen NFT-Marktplatz gehandelt werden.

Spieler sollen mit etwas Glück besondere Drops in Form von Roco, aber auch Bitcoin, Ethereum oder Avax bekommen, wenn sie einen der großen Bosse besiegen.

RISE Online möchte also gleichzeitig Old-School-Fans ansprechen, aber auch neue Spieler mit Kryptowährungen anlocken.

Einen Einblick in das MMORPG gibt euch der neuste Trailer zum Spiel:

Geschlossene Beta ist bereits gestartet

So macht ihr mit: Am 29. Oktober ist die Closed Beta zu RISE Online gestartet. Ihr könnt euch auf der offiziellen Website des MMORPGs Rise Online anmelden (via Rise Online) und so mit etwas Glück einen Platz in der Beta ergattern.

Einen garantierten Zugang, etwa über Vorbesteller-Pakete oder ähnliche Dinge, gibt es nicht.

Die Entwickler versprechen, dass die Zahl der Tester ständig erhöht werden soll und so auch Spieler, die sich erst spät anmelden, gute Chancen auf die Tests haben.

Kann man in der Closed Beta schon Geld verdienen? Nein. Das Auktionshaus dafür soll bereits zur Verfügung stehen, doch es wird erst mit dem offiziellen Release freigeschaltet.

Zudem soll es in der Closed Beta noch zu Bugs und einigen Balance-Problemen kommen.

Wird der Fortschritt aus der Beta ins finale Spiel übernommen? Nein, ihr könnt euch lediglich spezielle Titel verdienen (Beta Tester und Bug Hunter), wenn ihr bestimmte Aufgaben während der Beta erledigt.

Wann erscheint Rise Online? Der Release war ursprünglich für 2020 geplant und wurde auf Ende 2021 verschoben. Ein offizielles Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Gibt es das Spiel auf Deutsch? Nein, die unterstützten Sprachen sind vorerst nur Englisch und Türkisch.

Findet ihr das MMORPG RISE Online interessant? Oder sprechen euch das Setting oder das Thema Kryptowährung so gar nicht an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

