Wie Mischung aus The Witcher und Kingdom Come – Neues MMORPG startet letzte Tests

Das kommende MMORPG RISE (PC/Konsolen/Mobile) von Entwickler und Publisher NXN startet die letzten internen Tests bevor die öffentlichen Betas losgehen sollen. RISE sieht aus wie eine Mischung aus The Witcher und Kingdom Come. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist RISE? Das Spiel ist zwar bei einem koreanischen Entwickler in Produktion, RISE soll sich aber gezielt an ein westliches Publikum richten. Es verspricht eine dunkle Mittelalter-Welt mit Fantasy-Elementen, will dabei aber auch mit Realismus punkten.

Als Setting für die Geschichte von RISE, die einen großen Teil des Games einnehmen soll, dient ein fiktives Land, das an ein Europa des Mittelalters erinnert. Dabei wirkt RISE dann wie eine Mischung aus The Witcher und Kingdom Come: Deliverance.

Der Name ist eventuell etwas unglücklich gewählt, denn es besteht Verwechslungsgefahr mit dem Spiel Rise Online, es handelt sich jedoch um zwei völlig andere und eigenständige Titel.

Was steckt drin? Eine genaue Auflistung an Gameplay-Elementen ist derzeit leider nicht bekannt, dennoch teilen wir euch mit, was wir schon über RISE wissen:

Fokus auf eine realistische, düstere Story, die Emotionen bei euch auslösen soll

Quests und Dungeons mit Gruppen aus bis zu 5 Leuten

Festungsschlachten mit wesentlich mehr Menschen

Auch einige Echtzeit-Strategie-Elemente soll RISE bieten

Der zweite große Fokus ist das PvP, da wollen die Entwickler in den E-Sport eintreten

Einen Trailer mit Cinematics als auch Gameplay-Elementen könnt ihr hier sehen:

Was wird getestet? Glaubt man den Berichten, dann ist RISE Feature-Complete. Es soll also bereits alle wichtigen Elemente im Spiel haben. Laut NXN handelt es sich dabei um die letzten Tests vor einer offenen Testphase, die aber vorerst nur für Korea geplant ist.

Wann könnt ihr spielen? RISE sollte ursprünglich bereits 2021 erscheinen, dass das aber passiert, halten wir für unrealistisch. Viel mehr ist ein Erscheinen im Jahr 2022 oder sogar 2023 denkbar, unter anderem abhängig davon, wie die Tests laufen.

Auch wenn das Spiel erst einmal exklusiv für Korea erscheint, können wir davon ausgehen, dass das nicht lange so bleibt. Da RISE mit einem Fokus auf westliche Spieler mit einem europäischen Setting entwickelt wird, ist davon auszugehen, dass RISE zeitnah auch zu uns kommt.

Bestätigt ist das allerdings noch nicht. Auch bei den Plattformen hält sich NXN noch bedeckt. Der Titel soll zwar für PC, Konsolen und Mobile herauskommen, unklar ist aber noch, ob es Crossplay geben wird oder ob sogar jede Plattform eine ganz eigene Version von RISE erhält.

Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr Lust, eine düstere Welt im Witcher-Stil als MMORPG zu erleben? Schreibt es uns in die Kommentare.

Das Spiel nimmt sich ein deutliches Vorbild an The Witcher, ähnlich tut das, das neue MMORPG Crimson Desert mit Game of Thrones.