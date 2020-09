Mit Rise Online entsteht derzeit ein klassisches MMORPG, welches noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Doch was genau erwartet euch im Spiel?

Was ist Rise Online? Das MMORPG möchte euch eine sehr klassische Spielerfahrung bieten. Erwartet hier keine Experimente oder großartige Neuerungen, welche das Genre in eine andere Richtung bringen.

Die Entwickler bei RokoSoft orientieren sich am MMORPG-Klassiker Knight Online und möchten im Prinzip eine sehr ähnliche Spielerfahrung bieten, nur in einem neuen Gewand. Dazu kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz, welche eine deutlich hübschere Optik bietet als das beim inzwischen 18 Jahre alten Knight Online der Fall ist.

Was genau steckt im MMORPG? Die Story dreht sich um die beiden verfeindeten Königreiche Protean und Lunaskar. Ihr gehört einer der beiden Fraktionen an und kämpft in diesem endlosen Krieg mit.

Dazu erschafft ihr euch einen Helden aus den Klassen:

Dieb

Krieger

Priester

Magier

Mit diesem Charakter zieht ihr los, um gemeinsam mit Freunden Quests zu erledigen, Monster zu besiegen und neue Items zu finden.

Darüber hinaus könnt ihr auch an PvP-Schlachten teilnehmen. Dazu finden besondere PvP-Aktivitäten statt und auf manchen Maps herrscht offenes PvP.

Mounts, Pets und Gilden kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Wie ihr seht, bietet Rise Online eine wirklich klassische Spielerfahrung. Damit richtet sich das MMORPG an alle, die einfach mal wieder ein solches Online-Rollenspiel erleben wollen – ein MMORPG, wie sich das Genre eben vor rund 20 Jahren präsentierte, nur eben mit modernerer Grafik.

Man könnte also sagen, dass Rise Online einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie Pantheon: Rise of the Fallen. Auch dieses MMORPG will sich stark an den Anfängen des Genres orientieren und eine sehr klassische Spielerfahrung bieten.

Wann erscheint das Spiel? Ein genaues Datum haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben. Allerdings startete am 30. August die Alpha-Phase. Obwohl sich das MMORPG noch in einem so frühen Status befindet, heißt es auf der offiziellen Website:

Auf jeden Fall möchten wir dieses wunderbare Spielerlebnis 2020 mit euch teilen.

Dieser recht schnelle Release-Plan soll durch Alpha-Tests erreicht werden, die nur maximal 2 Monate andauern. Die darauffolgende Beta soll ebenfalls nur sehr kurz ausfallen.

Das heißt, sollte das alles klappen, dann erleben wir den offiziellen Release von Rise Online noch in diesem Jahr. Das Spiel wird aber vorerst nur über die offizielle Website angeboten. Ein Release über Steam oder den Epic Games Store ist allerdings für die Zukunft möglich.

Rise Online geht als Free2Play-Spiel an den Start und wird zunächst in englischer und türkischer Sprache verfügbar sein.

Was haltet ihr von der Idee, ein klassisches MMORPG zu veröffentlichen, das sich wie früher spielt aber moderner aussieht? Hättet ihr euch lieber Innovationen gewünscht?

