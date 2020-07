In Korea wird ein neues MMORPG mit dem Namen RISE entwickelt. Es soll in einer düsteren mittelalterlichen Fantasy-Welt spielen und den Fokus auf die Story legen. Ein erster Prologue-Trailer erinnert dabei an The Witcher.

Was ist das für ein MMORPG? RISE wird ein neues Spiel vom Entwickler NXN und befindet sich noch früh in der Entwicklung. Es soll in der Unreal Engine erstellt werden und für PC, Konsolen und Mobile erscheinen.

Ein erster Trailer zeigt dabei noch kein Gameplay, sondern die grobe Ausrichtung des Spiels. Das gezeigte Material erinnert an die Witcher-Reihe und zeigt einen Charakter, der zusammen mit seinem Pferd und Schwert Einöden, dunkle Wälder und eisige Berge bereist. Dabei trifft er auf Monster in Form von blutrünstigen Wölfen.

Das Spiel selbst soll laut MMOCulture Wert auf Realismus liegen. Darum soll Motion-Capture für die Charaktere im Spiel zum Einsatz kommen.

Ein erster Trailer zu RISE.

Emotionen und Story sollen eine wichtige Rolle spielen

Wie ist das MMORPG aufgebaut? RISE soll seinen Fokus auf die Geschichte legen. Diese soll sich realistisch anfühlen und für viele Emotionen bei den Spielern sorgen. Dabei spielen Dunkelheit und Brutalität wohl eine Rolle.

Zu den Inhalten des Spiels ist bisher folgendes bekannt:

Gruppen in RISE bestehend aus 5 Spielern.

Gleichzeitig soll es jedoch große Schlachten mit vielen Spielern geben.

Das MMORPG soll einige RTS-Elemente bekommen. Zuletzt experimentierte bereits Kingdom Under Fire 2 mit solchen Inhalten.

Ein Ziel soll der Eintritt in den eSports sein.

Genauere Details gibt es zu RISE bisher nicht, da sich das Spiel noch in früher Entwicklung befindet.

Eines der Artworks zu RISE (Quelle: MMOCulture)

Was ist das für ein Entwickler? NXN, das Studio hinter dem Spiel, entstand aus einem Team, das für Netmarble das 2015 erschienene Mobile-MMORPG Raven kreiert hat.

Das Spiel läuft heute noch in Korea, wurde jedoch in der globalen Version abgeschaltet.

Erscheint das Spiel bei uns? Eine offizielle Aussage zum Release gibt es nicht. Laut MMOCulture soll der CEO der Firma jedoch gesagt haben, dass es das Ziel sei, „Emotionen zu hinterlassen, an die sich Nutzer in der ganzen Welt durch realistische Geschichten und das Spielgefühl erinnern können.“

Das deutet zumindest darauf hin, dass RISE nicht nur in Korea erscheinen wird.

Ein weiteres MMORPG, das Crossplattform erscheinen will und einige interessante Ansätze hat, ist Project Ragnarök, das wir euch im Juni bereits intensiver vorgestellt haben.