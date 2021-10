Neues MMORPG jubelt über 1 Million gleichzeitige Spieler – Und es ist nicht New World

Hier im Westen sprechen die Spieler seit einem Monat über das neue MMORPG New World und seinen Erfolg auf Steam. In Asien jubelt aber eine Firma, dass ihr neues MMORPG MIR4 eine Million gleichzeitige Spieler erreicht hat.

Wie viele Spieler hatte New World gleichzeitig in der Spitze? New World hat den prestigeträchtigen Höchstwert von 1 Million Spieler knapp verpasst.

Am Launch-Wochenende erreichte New World die gleichzeitige Spielerzahl von 913.027. Das Besondere ist, dass New World das ausschließlich auf Steam geschafft hat: New World gibt’s nur auf dem PC und dort nur auf Steam. Es hat keinen eigenen Launcher.

Seit dem Release-Wochenende sind die Spielerzahlen gefallen.

Die Deutschen lieben das neue MMO New World – Amazon hat das total unterschätzt

MMORPG Mir4 wächst immer weiter

Darüber freut sich nun Mir4: Die Entwickler von Mir4, Wemade, geben bekannt, dass ihr MMORPG es geschafft hat, die Grenze von 1 Million gleichzeitigen Nutzern zu überschreiten:

Am 27.10. hatte Mir4 über 1 Million gleichzeitige Nutzer.

WeMade sagt, das Spiel sei in mehr als 170 Ländern und in 12 Sprachen aktiv. Es war mit 11 Servern gestartet, habe jetzt aber 169.

Mir4 läuft auf Steam, aber auch auf iOS und Android. Neben unserer Version für den Westen existiert auch eine asiatische Version.

Das Erstaunliche an den Zahlen ist, dass Mir4 im Vergleich zu New World weiter wächst. Vor zwei Wochen stand der Höchstwert noch bei 800.000.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Botter und Geldfamer kurbeln Wachstum von MMORPG offenbar an

Warum spielen Mir4 so viele? Der Erfolg von Wemade kommt mit einem Beigeschmack. Denn Mir4 hat ein umstrittenes System: Spieler können in dem MMORPG ein Erz abbauen und das in eine Krypto-Währung umwandeln, die sie wiederum für echtes Geld verkaufen können.

Das führt dazu, dass manche offenbar Mir4 nicht „spielen“, sondern „arbeiten.“ Denn durch das Krypto-Mining haben sie einen Anlass, möglichst viel zu spielen und online zu sein.

Das System bedingt aber auch, dass es in Mir4 offenbar von Bots nur so wimmelt, die ihrem Betreiber Geld einspielen sollen. Wir haben auf MeinMMO bereits darüber berichtet, wie sich MIR4 mit Bots abmüht:

Das größte MMORPG auf Steam hat dort mehr Bots als andere Games überhaupt Spieler haben