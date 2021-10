Spielerzahlen spielen bei MMORPGs eine wichtige Rolle und seit dem Release sind die Zahlen von New World spürbar zurückgegangen. Doch während die ersten Spieler schon den Tod des MMOs ankündigen, ruft MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch zur Gelassenheit auf. Denn ein Spielerrückgang nach dem Start ist das normalste der Welt.

Wie steht es um die Spielerzahlen? New World erlebte einen starken Start auf Steam. Am 3. Oktober, dem Sonntag nach Release, spielten 913.634 Spieler gleichzeitig das neue MMO von Amazon. Damit steht New World auf Platz 5 der All-Time-Peaks bei Steam (via SteamDB).

Am Freitag, dem 22. Oktober – und damit gut dreieinhalb Wochen nach dem Release – kam das Spiel dann auf sein bisher schwächstes Ergebnis. “Nur” 453.385 Spieler waren gleichzeitig online.

Im reddit gab es die ersten Threads, in denen New World deshalb bereits als “totes MMO” bezeichnet wurde (via reddit). Auch Kollegen wie etwa Forbes.com oder die polnische Seite MMORPG.org.pl berichten von dem deutlichen Rückgang der Spielerzahlen und versuchten Erklärungen dafür zu finden.

Doch dieser Rückgang ist vollkommen normal und war zu erwarten, unabhängig von allem Problemen.

Tatsächlich bin ich sogar positiv überrascht von den noch immer hohen Spielerzahlen:

Zum einen hat New World tatsächlich irre viele Probleme, die dringend angegangen werden müssen. Die Bugs, Exploits oder die Deaktivierung vom Außenpostensturm sollen mit diesem Artikel nicht kleingeredet werden.

Zum anderen handelt es sich bei dieser Zahl von 453.000 ja nur um die “gleichzeitigen Spieler”. Die Zahl derjenigen, die sich pro Tag einloggen, dürfte um ein Vielfaches höher sein.

Kaum ein Spiel hält die Zahlen vom Release-Wochenende

Warum sind sinkende Spielerzahlen “normal”? Jedes Spiel, das im Vorfeld großen Hype bekommt, lockt gerade zum Release die meisten Spieler an. Denn alle wollen zum Start dabei sein, den Hype mitnehmen und über ihre Erfahrungen sprechen.

Zu Release ist ein Spiel brandneu und unverbraucht. Es gibt kaum Guides, Playtroughs und man kann noch Dinge “als erster” entdecken. Viele nehmen sich sogar frei, um ihr Lieblingsspiel direkt durchsuchten zu können. Da sind die Zahlen entsprechend hoch.

Doch nicht jeder Spieler kann sich dauerhaft an den gekauften Titel binden und springt irgendwann ab. Ihnen gefällt das Spiel nicht oder es gibt schon wieder einen neuen, interessanteren Titel. Gleichzeitig spielen die Leute, die sich Urlaub genommen haben, nach einiger Zeit wieder weniger. Das macht das Aufstellen neuer Rekorde schwieriger.

Wie sehen typische Entwicklungen der Spielerzahlen aus? Bei den Spielerzahlen spielt es erstmal keine Rolle, ob es sich bei dem Release um ein MMO oder einen Singeplayer-Titel handelt:

Cyberpunk 2077 startete am 10. Dezember auf Steam mit über einer Million gleichzeitigen Spielern. Es erreicht damit Platz 3 der ewigen Steamcharts. Zwei Wochen später, am 24. Dezember, waren es nur noch 303.464, also weniger als 33 % der Spieler.

Dota Underlords erreichte am Sonntag nach dem Release 202.334 gleichzeitige Spieler. Schon zwei Wochen später, am 7. Juli, waren nur noch 98.995 Spieler im Peak drin – weniger als 50 %.

Sogar bei jeder Destiny 2-Erweiterungen kann man diesen Trend beobachten. So erreichte das Spiel mit 242.284 gleichzeitigen Spielern einen Peak am 10. November, hatte jedoch schon am 30. November nur noch 94.838 Spieler im Peak – auch hier loggten sich also nur noch knapp 40 % der Spieler ein.

Leider gibt es für MMORPGs nicht so viele anschauliche Beispiele, da viele Titel erst nachträglich bei Steam erschienen sind. Ein Spiel, das im Westen wirklich auf Steam launchte, ist Swords of Legends Online, das am Release-Wochenende auf 18.806 Spieler im Peak kam und bereits zwei Wochen später, am 25. Juli, nur noch 9.308 Spieler hatte.

Die Entwicklungen der Spielerzahlen von Cyberpunk 2077 (oben) und Destiny 2 (unten).

Allerdings gibt es Ausnahmen für diese Regel:

Überraschungs-Hits wie etwa Valheim oder vor Jahren PUBG erreichen ihren Peak meist erst einige Zeit nach Release, bis sich der Erfolg herumgesprochen hat. Bei beiden sind die Spielerzahlen inzwischen aber auch wieder stark gefallen.

Service-Games, die über Jahre weiterentwickelt werden, können ihre Spielerzahlen nachträglich immer noch verbessern, wie es etwa bei CS:GO nach dem Wechsel auf Free2Play der Fall gewesen ist.

Waren die sinkenden Zahlen bei New World zu erwarten? Ja, denn es gab im Vorfeld einen Hype um das Spiel. Schon Tage vorher war es auf Platz 1 der Verkaufscharts bei Steam und auch auf Google Trends sieht man, wie hoch das Suchvolumen angestiegen ist (via Google Trends).

Natürlich würden die meisten Spieler rund um den Release reinschauen und natürlich würde nicht jeder bleiben, erst recht bei den eher ungewohnten Spielstilen wie etwa dem Kampfsystem oder der geringen Zahl der Fähigkeiten pro Waffe.

Und auch die bestehenden Spieler werden die Zahl ihrer Stunden pro Tag reduziert haben – auch das kann dazu beitragen, dass die Spitzen-Zahlen nicht mehr so hoch sind.

Spannender als den ersten Abfall der Zahlen nach dem Release ist für mich jedoch die Frage, wie die Spielerzahlen sich nach den ersten größeren Updates und möglichen Erweiterungen entwickeln. Denn hier muss Amazon zeigen, ob sie New World langfristig am Leben halten können.

New World hat für ein MMORPG noch immer starke Zahlen

Wie stark sind die Spielerzahlen von New World wirklich? Wer sich die Zahlen von New World anschaut, sieht, dass am Wochenende immer mindestens 250.000 gleichzeitige Spieler online waren, im Peak über 500.000. Im Durchschnitt waren es etwa 385.000, die ständig online waren. Das sagt jedoch nicht direkt etwas über die gesamten Spielerzahlen aus.

Wenn man aber grob davon ausgeht, dass jeder Spieler ungefähr 5 Stunden in New World verbracht hat (manche mehr, manche weniger Stunden), dann wären allein am Sonntag etwa 2 Millionen Spieler online gewesen.

Direkte Vergleiche in den Spielerzahlen zu anderen MMORPGs sind schwierig, weil die meisten Firmen ihre Zahlen nicht herausgeben. Allerdings gibt es Indizien, an denen man sich orientieren kann:

Wenn man New World also mit den großen Namen des Genres vergleicht, steht es selbst an diesem Sonntag, an dem sich die Zahlen vom Release fast halbiert haben, nicht so schlecht da.

Wie seht ihr die Spielerzahlen von New World? Findet ihr sie eher positiv und fürchtet ihr einen Abwärtstrend?

Ein großes Problem von New World ist derzeit der PvP-Modus Außenpostensturm. Denn der wurde nach seinem Start direkt wieder deaktiviert:

