Der YouTuber Bellular rechnet vor und erklärt: World of Warcraft hat noch 2 Millionen aktive Spieler – im besten Fall.

Die Spielerzahlen von World of Warcraft sind seit Jahren ein großes Rätsel. Immerhin gibt Blizzard keine offiziellen Daten raus, sodass andere Analyse-Techniken und Spekulationen herhalten müssen. Der YouTuber und Streamer Bellular hat es sich schon vor Jahren zur Aufgabe gemacht, den aktuellen Zustand von WoW immer wieder neu zu bewerten. Er kommt bei seinen Recherchen auf das Ergebnis: WoW hat vielleicht noch 2 Millionen aktive Spieler – und das auch nur im günstigsten Fall.

Was ist passiert? In einem seiner neusten Videos zieht Bellular mehrere aktuelle Statistiken zusammen und vergleicht sie mit den Zahlen aus vorherigen WoW-Erweiterungen und -Patches. Auch wenn alle genannten Aspekte ziemlich interessant sind, sticht eine Zahl doch heraus. So sagt er: WoW hat gegenwärtig noch zwischen 1,2 Millionen und 2,0 Millionen aktive Spieler.

Wie kommen die Daten zustande? Auf unterschiedliche Arten. Das meiste davon wird über die Blizzard-API und die Armory, also die Datenbank aller WoW-Charaktere, ausgelesen. Durch die dortigen Aktualisierungen lässt sich erkennen, wie viele Charaktere aktiv gespielt werden und etwa auf Stufe 60 sind oder einen Pakt gewählt haben. Zusammen mit anderen Seiten, wie etwa Raider.IO kann man noch ein paar mehr Daten erfassen.

Die wichtigste Zahl ist die Charaktermenge von 2.691.799 vom 2. August. Das ist die Zahl der Charaktere, die einen Pakt in Shadowlands gewählt hat und innerhalb des letzten Monats mindestens einmal eingeloggt hat, sodass ein Update in der Datenbank stattfand. Das sind also Charaktere, die entweder Stufe 60 erreicht oder als Zweitcharakter die „Fäden des Schicksals“ auf Stufe 50 in Oribos gewählt haben.

Irgendwo zwischen 900.000 und 1.800.000 liegt wohl die Wahrheit. Bildquelle: Bellular

Rund 2,7 Millionen Charaktere sind allerdings nicht mit 2,7 Millionen aktiven Accounts gleichzusetzen. Denn diese Zahl berechnet nicht ein, wie viele Spieler mehr als einen aktiven Charakter gleichzeitig spielen. Wer zahlreiche Twinks („Alts“) unterhält, müsste rausgerechnet werden, ebenso wie Spieler, die mehrere Accounts gleichzeitig unterhalten.

Wenn jeder Spieler im Schnitt 1,5 Charaktere spielt, dann wäre die aktive Spielerzahl bei rund 1,8 Millionen.

Wenn jeder Spieler im Schnitt 3 Charaktere spielt, dann wäre die aktive Spielerzahl bei etwas über 900.000.

Die tatsächliche Zahl wird wohl irgendwo dazwischen liegen.

Allerdings muss man auch sagen, dass die Daten einige Spieler nicht erfassen, die auch als „aktiv“ gelten, aber nicht im Endgame unterwegs sind. Charaktere, die aktuell noch in der Level-Phase sind oder auch Rollenspieler, die mit ihren Charakteren niemals Stufe 60 erreichen, werden nicht erfasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie hat sich die Spieler-Zahl im Laufe der Jahre verändert? Das ist schwierig zu sagen. In den ersten Jahren des Lebenszyklus von World of Warcraft hat Blizzard noch Spielerzahlen veröffentlicht. Den Höhepunkt erlebte World of Warcraft im Jahr 2010 mit etwas über 12 Millionen aktiven Abonnenten. Seit 2015 – damals gab es noch 7,1 Millionen Abonnenten – gibt es keine offiziellen Zahlen mehr.

Allerdings deckt sich der von Bellular analysierte Trend auch mit den Daten von anderen Seiten und Analyse-Methoden. So hat die Menge der abgeschlossenen “Mythisch+”-Dungeons in Season 2 von Shadowlands drastisch abgenommen, ebenso wie die Menge der Raid-Besuche im Sanktum der Herrschaft. Oder anders ausgedrückt: Deutlich weniger Spieler tummeln sich im Endgame als noch vor einigen Monaten.

Skandal noch nicht eingerechnet: Besonders besorgniserregend ist bei diesen Daten die große Protest-Welle gegen Blizzard, die zum Weggang zahlreicher Spieler führte, noch gar nicht eingerechnet ist. Demnach wäre es durchaus möglich, dass die aktuellen Zahlen noch ein wenig finsterer aussehen und der tatsächliche Spielerstand auf einem neuen Allzeit-Tief angekommen ist.

Trotz allem sollte man hierbei nicht vergessen, dass es sich nicht um offizielle Zahlen handelt, sondern diese eben aus verschiedenen Quellen zusammengetragen wurden. Einen exakten Wert der aktuellen Abo-Zahlen und Spieler kennt wohl nur Blizzard selbst.

Was denkt ihr zu diesen Zahlen? Deckt sich das mit eurer Wahrnehmung und Erfahrung? Oder glaubt ihr, die Zahlen sind tatsächlich noch viel größer oder kleiner?