New World: Gildenleiter verliert kläglich Krieg um Festung – Beklaut Gilde und wechselt die Fraktion

Im reddit sehen einige Spieler in dieser Aktion einen “echten Piraten” oder fühlen sich an EVE Online erinnert. Andere finden die Aktion wiederum “kindisch” oder “einfach nur dämlich”.

Danach versuchte die Kompanie die letzte freie Siedlung in Reekwater zu erkaufen, doch es scheiterte am gespendeten Geld.

Was ist genau auf Heracleion passiert? Eine Kompanie der Fraktion Syndikat hatte eine Schlacht um ihre zuvor gekaufte Siedlung verloren. Laut dem reddit-Nutzer Paradoggs lag das vor allem an schlechter Organisation innerhalb der Kompanie.

In New World spielt der Kampf zwischen den 3 Fraktionen eine wichtige Rolle. Einzelne Gilden können sich Siedlungen erobern und sie gegen die Angreifer verteidigen. Bei einer Gilde ging das jedoch schief. Daraufhin entwickelte sich ein großes Drama.

